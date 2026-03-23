「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

吉林琿春敬信鎮近日出現一隻「巨鳥」，這隻黑色大鳥收起翅膀，悠閒地從馬路一側走到另一側，影像曝光後網友驚呼「金庸小說裡的神鵰是真的」，還有人懷疑這隻鳥是人扮的。據了解，「巨鳥」的真面目是國家一級保護動物的禿鷲，體長可達120公分，翼展約有2米，東北人也稱牠叫「座山鵰」。

極目新聞報導，視頻拍攝者李女士表示，這段「巨鳥過馬路」的影像是她在當地302國道九沙坪村路段拍攝的。李女士稱，當時是下午2時多，她開車經過該路段時，看到這隻禿鷲，站起來接近有1米高。禿鷲不怕人，在路上溜達，路過的車輛紛紛停車讓行，還有不少人拍照。李女士表示，當時這隻禿鷲在馬路上就幾十秒時間，很快走過了路面。

李女士說，敬信鎮位於敬信濕地，春秋兩季都會有大量候鳥來當地聚集。雖然經常能看到各種鳥類，但如此近距離清晰看到這麼大的「座山鵰」還是頭一回。

巨大禿鷲過馬路的影像曝光後，引發網友熱烈討論，有人驚呼「比小孩都高」、「一副大俠風采」，還有人開玩笑說「楊過，你的鵰跑出來啦」。

九沙坪村村支書、護鳥隊隊長、琿春市野生動物保護協會成員林偉表示，視頻中的大鳥確實是當地俗稱「座山鵰」的禿鷲。在敬信濕地，開春的時候有凍死的魚腐爛，會吸引禿鷲等鳥類下來覓食，所以春天相對容易見到。林偉說，禿鷲是國家一級保護動物，體長可達120厘米，翼展約有2米，如果偶遇禿鷲，一定要保持距離，不要驚擾牠。