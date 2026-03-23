我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）
巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

吉林琿春敬信鎮近日出現一隻「巨鳥」，這隻黑色大鳥收起翅膀，悠閒地從馬路一側走到另一側，影像曝光後網友驚呼「金庸小說裡的神鵰是真的」，還有人懷疑這隻鳥是人扮的。據了解，「巨鳥」的真面目是國家一級保護動物的禿鷲，體長可達120公分，翼展約有2米，東北人也稱牠叫「座山鵰」。

極目新聞報導，視頻拍攝者李女士表示，這段「巨鳥過馬路」的影像是她在當地302國道九沙坪村路段拍攝的。李女士稱，當時是下午2時多，她開車經過該路段時，看到這隻禿鷲，站起來接近有1米高。禿鷲不怕人，在路上溜達，路過的車輛紛紛停車讓行，還有不少人拍照。李女士表示，當時這隻禿鷲在馬路上就幾十秒時間，很快走過了路面。

李女士說，敬信鎮位於敬信濕地，春秋兩季都會有大量候鳥來當地聚集。雖然經常能看到各種鳥類，但如此近距離清晰看到這麼大的「座山鵰」還是頭一回。

巨大禿鷲過馬路的影像曝光後，引發網友熱烈討論，有人驚呼「比小孩都高」、「一副大俠風采」，還有人開玩笑說「楊過，你的鵰跑出來啦」。

九沙坪村村支書、護鳥隊隊長、琿春市野生動物保護協會成員林偉表示，視頻中的大鳥確實是當地俗稱「座山鵰」的禿鷲。在敬信濕地，開春的時候有凍死的魚腐爛，會吸引禿鷲等鳥類下來覓食，所以春天相對容易見到。林偉說，禿鷲是國家一級保護動物，體長可達120厘米，翼展約有2米，如果偶遇禿鷲，一定要保持距離，不要驚擾牠。

上一則

陝西醉男公車上猥褻女生還打人 高一小伙1舉動全網按讚

下一則

武漢翁呼吸困難「拿剪刀捅胸」自製引流管排氣 救回自己

延伸閱讀

女子雲南跳傘 掛150米高懸崖5小時 舅在現場嚇出高血壓

女子雲南跳傘 掛150米高懸崖5小時 舅在現場嚇出高血壓
從沒出現過…新疆沙漠驚見「沙塵豹」 網驚：跑了多遠？

從沒出現過…新疆沙漠驚見「沙塵豹」 網驚：跑了多遠？
🎞️日本奈良公園鹿翻山遷徙到大阪 市府：守護野生動物不捉捕

🎞️日本奈良公園鹿翻山遷徙到大阪 市府：守護野生動物不捉捕
吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描