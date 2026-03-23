我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉瓜迪亞客機撞消防車2飛行員罹難 機場關至下午2時

談判陷僵局 紐約大學近千非終身教職員將罷工

「最快女護士」張水華再奪冠 無縫帶貨賣鞋 網：辭職了多好

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「最快女護士」張水華辭職後拿下第一個馬拉松冠軍頭銜。（取材自微博）
「最快女護士」張水華辭職後拿下第一個馬拉松冠軍頭銜。（取材自微博）

2026麗水馬拉松22日鳴槍開跑，「最快女護士」張水華現身比賽，以2小時35分49秒的成績拿下女子組冠軍，並打破賽會紀錄。比賽結束後，張水華立刻開始直播帶貨，她辭職後商業價值逐步提升，更獲多個品牌贊助，知名經濟學家馬光遠還發文表示：「張水華辭職了多好！幸虧她沒聽某些人的餿主意賴在醫院不走。」

綜合紅星新聞、南方都市報等媒體報導，張水華在麗水馬拉松以2小時35分49秒的成績奪下女子組冠軍，刷新賽會紀錄，拿下1萬元（人民幣，下同，約1456美元）冠軍獎金及3萬元破紀錄獎金，這也是她官宣辭去護士工作後的首個冠軍頭銜。

騰訊足球特約撰稿人念洲指出，比賽結束後，張水華立刻開始直播帶貨，主要賣的是特步的運動鞋，包括她奪冠時穿的鞋款。同時，她還多次展示自己戴的銳跑眼鏡，並多次點名感謝地板品牌林蔭大道。而這三個被她點名的品牌，也都與她簽下了代言。

張水華在麗水馬拉松奪下女子組冠軍，還刷新賽事記錄。（取材自微博）
張水華在麗水馬拉松奪下女子組冠軍，還刷新賽事記錄。（取材自微博）

張水華透露，這次在麗水參賽，民眾和選手都非常熱情，對她很好。她還頗為自豪地說：「大家說我挺好看的，不像視頻裡那樣。我想，我是哪個視頻讓大家印象那麼深刻？」

張水華原是福建福州一家醫院編制內的護士，2025年8月31日，她在哈爾濱馬拉松獲得國內女子組冠軍後，哽咽著希望領導支持她調休的採訪，引發爭議。今年1月2日，張水華宣布從醫院辭職。此後，她現身重慶馬拉松、南京北岸馬拉松等賽事，開啟直播和商業活動，成為特步簽約運動員。3月8日婦女節，張水華在南京北岸馬拉松比賽上，獲得女子全程馬拉松亞軍。她曬出自己在馬拉松比賽中的跑姿，並發文稱：「用速度和獎牌定義自己的光芒。」

張水華這次在麗水馬拉松拿下辭職後第一個冠軍頭銜，不少人支持她當初的決定。馬光遠在微博發文指出，「張水華失去的都是枷鎖，得到的全是自由」，認為她「辭職了多好」，全身心投入跑馬後，成績會提高，會有很多品牌代言，「在體制內浪費天賦，遭人嫉恨」、「這個身分就是枷鎖」。

上一則

一年撞壞3輛車…浙男疑「中邪」醫生一查不對勁

延伸閱讀

湖南無臂單親爸賣炒飯還債 曾是全國游泳冠軍 還捐髓救妹妹

湖南無臂單親爸賣炒飯還債 曾是全國游泳冠軍 還捐髓救妹妹
重慶馬拉松搞烏龍 冠軍選手衝線被攔 裁判被停權1年

重慶馬拉松搞烏龍 冠軍選手衝線被攔 裁判被停權1年
逾3萬人參賽…紐約半馬開跑 不乏華人身影

逾3萬人參賽…紐約半馬開跑 不乏華人身影
紐約半馬逾3萬人開跑 寒風陣陣考驗跑者 不乏華人身影

紐約半馬逾3萬人開跑 寒風陣陣考驗跑者 不乏華人身影

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害