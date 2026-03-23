「最快女護士」張水華再奪冠 無縫帶貨賣鞋 網：辭職了多好

「最快女護士」張水華辭職後拿下第一個馬拉松冠軍頭銜。（取材自微博）

2026麗水馬拉松22日鳴槍開跑，「最快女護士」張水華現身比賽，以2小時35分49秒的成績拿下女子組冠軍，並打破賽會紀錄。比賽結束後，張水華立刻開始直播帶貨，她辭職後商業價值逐步提升，更獲多個品牌贊助，知名經濟學家馬光遠還發文表示：「張水華辭職了多好！幸虧她沒聽某些人的餿主意賴在醫院不走。」

綜合紅星新聞、南方都市報等媒體報導，張水華在麗水馬拉松以2小時35分49秒的成績奪下女子組冠軍，刷新賽會紀錄，拿下1萬元（人民幣，下同，約1456美元）冠軍獎金及3萬元破紀錄獎金，這也是她官宣辭去護士工作後的首個冠軍頭銜。

騰訊足球特約撰稿人念洲指出，比賽結束後，張水華立刻開始直播帶貨，主要賣的是特步的運動鞋，包括她奪冠時穿的鞋款。同時，她還多次展示自己戴的銳跑眼鏡，並多次點名感謝地板品牌林蔭大道。而這三個被她點名的品牌，也都與她簽下了代言。

張水華在麗水馬拉松奪下女子組冠軍，還刷新賽事記錄。（取材自微博）

張水華透露，這次在麗水參賽，民眾和選手都非常熱情，對她很好。她還頗為自豪地說：「大家說我挺好看的，不像視頻裡那樣。我想，我是哪個視頻讓大家印象那麼深刻？」

張水華原是福建福州一家醫院編制內的護士，2025年8月31日，她在哈爾濱馬拉松獲得國內女子組冠軍後，哽咽著希望領導支持她調休的採訪，引發爭議。今年1月2日，張水華宣布從醫院辭職。此後，她現身重慶馬拉松、南京北岸馬拉松等賽事，開啟直播和商業活動，成為特步簽約運動員。3月8日婦女節，張水華在南京北岸馬拉松比賽上，獲得女子全程馬拉松亞軍。她曬出自己在馬拉松比賽中的跑姿，並發文稱：「用速度和獎牌定義自己的光芒。」

張水華這次在麗水馬拉松拿下辭職後第一個冠軍頭銜，不少人支持她當初的決定。馬光遠在微博發文指出，「張水華失去的都是枷鎖，得到的全是自由」，認為她「辭職了多好」，全身心投入跑馬後，成績會提高，會有很多品牌代言，「在體制內浪費天賦，遭人嫉恨」、「這個身分就是枷鎖」。