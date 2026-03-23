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上海男叫車傻眼：車內擺滿玉石珠寶 司機：喜歡順便買走

中國新聞組／即時報導
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這台計程車宛如移動玉石店。（視頻截圖）
這台計程車宛如移動玉石店。（視頻截圖）

上海一名朱姓男子日前透過叫車平台搭乘計程車，上車才發現車內擺滿玉石飾品與原石，宛如移動玉石店，相關影片曝光後衝上熱搜。

極目新聞報導，事件發生於3月20日。朱先生剛拉開車門，發現車內包括中控台、車門把手、車窗甚至前後車窗甚至天窗上密密麻麻掛滿了玉石掛飾、手鐲和擺飾；副駕駛座下方還堆放好幾塊沉甸甸的原石，車內珠光寶氣，令其一度懷疑是否上錯車輛。

「師傅，你這是叫車還是賣玉的呀？」朱先生忍不住發問，司機大哥笑著解釋，自己本職是開珠寶店的，閒時就開叫車賺點外快。想著把店裡的平價玉石擺車上，乘客要是喜歡也能順便買走。

司機坦言「都是普通玉石，不值啥大錢，沒人會拿」；還透露當天上午，已經有乘客下單成交了。

朱先生這段「魔幻」的乘車經驗被分享到網路上後，立刻引發熱議。

有網友認為，這個司機腦子「活絡」，懂得為自己的產品做廣告；還有網友報料，表示遇到「同款」叫車，自己也下單買了。

但也有不少網友指出司機的做法太危險，畢竟是營運車輛，裡面堅硬物體那麼多，萬一出事故，後果不堪設想。 「沒事時看著珠光寶氣，出事後沒準就是金縷玉衣了」、「氣囊爆了，就沒命了」。

副駕腳底下堆著的原石。（視頻截圖）
副駕腳底下堆著的原石。（視頻截圖）

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