「1元購車」商家拒發貨 法院因這原因判消費者敗訴

成都鐵路運輸第一法院院長程媛媛。 （取材自澎湃新聞）

中國一名消費者小文（化名）在網路上以1元（人民幣，下同）下單購買汽車之後，商家卻以該鏈接為「測試鏈接」、並非真實售車活動為由拒絕發貨，小文隨即將商家告上法庭。最終該院判定，該標價並非商家真實銷售意思，因此合同不成立，駁回了原告小文的全部訴訟請求審結。

澎湃新聞報導，消費者小文在某電商平台汽車公司官方店鋪，發現一輛標價1元的汽車，但在他完成下單支付後，商家卻以「系統錯誤」為由拒絕發貨，而且僅通過客服致歉並建議其退款。小文認為商家構成違約，隨即訴諸法律，要求商家賠償損失11萬8900元。

庭審中，小文的代理律師強調，被告作為專業商家，應對平台展示行為承擔責任；而被告的汽車公司則辯稱，案涉「1元購車」並非真實售車活動，僅為測試鏈接，雙方合同並未成立。

汽車公司訴訟代理人指出，該商品頁面存在多處信息矛盾：品牌顯示為「XX啟源」，製造商卻標註其他汽車品牌；車型為電動車，描述中卻出現燃油車專屬的「1.5手動」字樣，理性消費者可據此判斷該鏈接並非正常銷售鏈接。

汽車公司方強調，該鏈接為後台誤操作上線的測試品，員工在發現訂單後第一時間聯繫小文致歉，並提出退款。依據「電商平台用戶註冊協議」及民法意思表示真實原則，雙方未就具體車輛達成買賣合意，合同不成立。

成都鐵路運輸第一法院查明，案涉商品頁面雖標註了汽車顏色、型號等信息，但存在廠商與品牌不符、配置描述錯誤、價格遠低於市場價等明顯瑕疵；下單後顯示「倉庫處理」為後台人員誤操作，且商家已在小文下單後電話致歉說明情況。

3月19日，成都鐵路運輸第一法院（成都互聯網法庭）在主題宣傳活動期間透露稱，該院最終駁回了原告小文的全部訴訟請求。

主審法官周捷表示，網路購物合同的成立與生效，依據民法典要約、承諾規則，以雙方真實意思表示為前提。商家發布的商品信息需具體明確、要素完整方可構成要約，消費者下單為承諾，意思表示一致合同才能成立。而該案中商品鏈接存在信息瑕疵、標價異常，並非商家真實銷售意思，故合同不成立。

成都鐵路運輸第一法院院長程媛媛表示，本案明確了網路購物合同的司法認定標準，平衡了消費者權益與電商行業發展，引導消費者理性消費、商家規範經營，共同維護公平有序的網路交易環境。