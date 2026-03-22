英曼徹斯特橋洞下 中式燒烤攤吸引留學生 攤主曝副業原因

英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買，攤主：僅周六出攤，純為了好玩搞副業。(取材自極目新聞)

近日，英國曼徹斯特一處橋洞下竟然出現一個中國燒烤攤，視頻在網絡上走紅，可以看到大批在英的中國留學生 正排隊購買烤串，只為體驗一口家鄉的味道；燒烤攤主表示，他們已經在這裡擺攤三年了，「只是副業，大家覺得好玩才出來擺攤的」。

極目新聞報導，該燒烤攤名叫「炙友燒烤」，在中國多個社交平台都有開通帳號，其主頁介紹：「中式燒烤攤，位於Cambridge St Jct,Manchester M15 6DE，是『曼城最野的燒烤攤』。」不少中國網友慕名而來打卡，還寫下網紅標語，「我在曼徹斯特橋洞下很想你」。

燒烤攤主表示，他們是一個團隊在運營這個燒烤攤，已經在這裡擺攤三年了，「只是副業，大家覺得好玩才出來擺攤的」。攤主還說，他們已經申請了street trading license，即獲得經營許可，目前3月份暫定是每周六晚上出攤，「夏天要來了，生意可能會好一些」。

2025年的一張菜單顯示，「炙友燒烤」燒烤攤有羊肉小串、豬五花、雞肉串、翅中、茄子、小白菜等菜品，價格分別為1.2英鎊（約合人民幣11元）、1.6英鎊（約合人民幣14.6元）、1.4英鎊（約合人民幣12.8元）、2.2英鎊（約合人民幣20元）、4.5英鎊（約合人民幣41元）、4.2英鎊（約合人民幣38.4元）。

據報導，在英國的中文點餐外賣平台上，該燒烤攤還曾推出配送服務，並提供一些套餐可以選擇，不過目前暫時處於休息狀態。

在中國網友開設的群聊裡，已有多名準備去英國旅遊的顧客詢問是否可以「提前預訂」，並詢問攤位的具體位置，攤主則回應稱：「歡迎大家來橋洞找我們玩，非常期待見面」。

英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買，攤主：僅周六出攤，純為了好玩搞副業。(取材自極目新聞)