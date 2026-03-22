女子雲南跳傘 掛150米高懸崖5小時 舅在現場嚇出高血壓

宗女士日前在跳傘時被困於雲南昆明的一處峭壁上，五個小時後才獲救。(視頻截圖)

29歲的宗女士日前在跳傘時被困於雲南昆明的一處峭壁上，五個小時後才獲救，引發關注；宗女士表示感謝所有救援人員，雖然這次遇險，但不會放棄跳傘，以後會更注意安全。

極目新報導，宗女士是一位翼裝飛行和低空跳傘員，此前也當過跳傘教練。她表示，3月3日，經過報備以後，在舅舅等親友的陪伴下，她到昆明祿勸縣雪山鄉的「望天崖」進行低空跳傘，地點是朋友推薦的，跳傘前她也實地考察過。望天崖有300多米高，懸崖雖有凸起但大體呈90度。

當天下午大約4時30分，宗女士從崖頂跳下，幾秒鐘後也順利打開降落傘，但因為山谷間的氣流亂，她下降過程中被亂流吹向懸崖，降落傘也掛到懸崖上一根樹樁上，距懸崖頂有約190米，距崖底則有約150米。這裡既沒有手可以抓的東西，也沒有可以踩的地方，不能上下也沒法移動，好在樹樁很結實，她才沒有墜崖。

所幸當時有一名重慶遊客正在山裡進行航拍，發現她身處險境後立即報了警。

據報導，這位遊客的航拍視頻記錄了宗女士遇險的過程，宗女士連人帶降落傘被吹向懸崖，降落傘先被石頭掛了一下，宗女士也撞到崖壁上。然而降落傘並沒有被石頭掛住，宗女士轉瞬間如同自由落體般向下墜落了約10米，降落傘才被樹樁掛住。

在等待救援的過程中，山裡起了風，為了防止自己被大風颳落，宗女士用牙咬住傘繩，手腳並用將降落傘盡量收攏，減少降落傘的觸風面積。

被掛住後，宗女士也用手機拍下了自己當時的狀況。從她的視角看，她腳下是深淵，崖底的公路如同一條細線。好在當時山裡有信號，她用手機與崖頂的親友也取得了聯繫，進行呼救並報了平安。

據昆明警方官微發布的消息，雪山派出所接到報警後，迅速啟動應急救援預案，救援隊伍攜帶專業救援器材趕赴現場，發現被困的宗女士位於望天崖陡峭崖壁半山腰的岩石上，該位置山體坡度接近垂直，岩壁濕滑、雜草叢生，無正常路徑可達，救援難度極大。

救援人員啟用「低空警務」，運用無人機的視角，對險峻複雜的望天崖地形進行全局掃描，實時回傳現場畫面。救援過程中，救援人員克服地形險峻，風力大、通訊不暢等困難，一組人員穩固錨點搭建救援通道，另一組人員沿著崖壁緩慢攀爬，接近被困人員。整個救援過程持續了五個小時。

另據封面新聞、瀟湘晨報報導，雪山派出所工作人員表示，宗女士在跳傘前之前經過報備，有辦理相關手續，這次救援是義務的，不存在收費。

回想整個過程，宗女士表示，她特別感謝參與救援的所有人員。作為極限運動員，她不打算放棄跳傘，不過以後跳傘她會更加注意山貌、地形以及氣流。

另據昆明警方的通報，經檢查，宗女士當時僅體力透支及輕微擦傷。