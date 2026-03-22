從沒出現過…新疆沙漠驚見「沙塵豹」 網驚：跑了多遠？

誤闖沙漠的雪豹被網友取名「沙塵豹」。（紅星新聞視頻截圖）

新疆 庫木塔格沙漠竟然出現了雪豹？21日有遊客在沙漠遊玩時，意外發現一隻身形矯健卻略顯疲憊的雪豹，在經過多部門緊急聯動後成功救援。據了解，該景區此前從沒出現過雪豹，猜測可能是從天山山脈追逐獵物時迷了路，網友為牠取名「沙塵豹」。

綜合紅星新聞、極目新聞等媒體報導，21日下午2時許，有遊客在庫木塔格沙漠遊玩時，意外發現了一隻身形矯健卻略顯疲憊的雪豹，他們第一時間報警，並在現場不遠處守護，防止雪豹受到驚嚇。雪山之王雪豹闖進庫木塔格沙漠，還躲在遊客車底下，一身漂亮的皮毛沾滿黃沙，模樣讓人心疼又好笑。 一隻雪豹誤闖新疆庫木塔格沙漠。（紅星新聞視頻截圖）

鄯善縣公安局、林草局接獲消息後，立即啟動野生動物救助應急處置機制，迅速組織工作人員趕赴現場緊急處置。工作人員抵達現場後，迅速畫定安全警戒區域，嚴防無關人員靠近，既保障遊客人身安全，也為雪豹營造相對安靜的環境。

經過初步檢查發現，這是一隻5至7歲的成年雌性雪豹，有輕微虛弱、脫水情況，無明顯外傷，連夜被移交至自治區野生動物救護中心展開專業救治。

鄯善縣林業和草原局草原站站長李紅彪表示，雪豹為高原珍稀物種，常年棲息於海拔2500米至5000米的高山裸岩區域，此次現身於庫木塔格沙漠，屬極為罕見的現象。「根據周邊地理環境分析，這隻雪豹極有可能是從天山山脈追逐獵物時迷路。」