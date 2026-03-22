「我以為你不要我了」 62歲兒從此每天開車帶百歲母上班

廣東男子每天開車帶103歲母親上班。(視頻截圖)

一句「我忘了，你上班去了，我以為你不要我了。」62歲廣東男子5年來，每天開車帶103歲母親上班，這趟「通勤路」暖哭無數人，父母最想要的，不過是兒女實實在在的陪伴。他日前在社交平台曬出他103歲的母親照片，有網友稱讚，他的103歲母親精神狀態看起來太好了。

綜合羊城晚報、自媒體「愛喝咖啡的魚」報導，近日，一段「男子每天開車帶103歲母親上班」的視頻在網絡刷屏，畫面裡，103歲的母親身著紅衣，安靜坐在副駕駛位置，精神狀態格外飽滿；駕駛座上，兒子專注握著方向盤，一路平穩駛向工作地。這一幕尋常又溫暖的日常，戳中了無數網友的淚點，被讚「這才是中國式孝道最動人的模樣」。

這名男子姓張，今年62歲，退休返聘在一家物業公司當主管。他的母親，今年103歲，身體還算硬朗，就是一個人在家會害怕。起初，男子嘗試過在家安裝24小時監控遠程看護，也找過專人上門照料，可心裡始終懸著一塊石頭。

五年前，張姓男子的母親98歲。那時候，他每天早上出門上班，老太太就在門口哭：「兒子，你早點回來啊。」

一開始，他以為是普通的依戀。直到有一天，他中午回家拿東西，發現老太太坐在沙發上，一動不動。「媽，你怎麼了？」老太太說：「我忘了，你上班去了，我以為你不要我了。」那一刻，他心裡一酸。第二天開始，他把老太太帶上了車。

從此，每天清晨的固定行程成了家裡最溫暖的儀式。他會早早起身，細心幫母親洗漱、穿衣，準備好她愛吃的軟食和溫水，再小心翼翼攙扶老人上車，繫好安全帶，緩緩發動汽車。

到了單位，工作再忙，他也從未忽略身邊的母親。他會提前在工位旁安置好舒適的座椅，備好零食和溫水，工作間隙就轉身走到母親身邊，陪她說說話，幫她整理一下衣角，或是遞上一口溫水。103歲的老人就像個乖巧的孩子，安安靜靜坐在一旁，不吵不鬧，默默陪著兒子忙碌，母子倆的日常平淡又溫馨。

這趟日復一日的通勤路，沒有轟轟烈烈的壯舉，卻藏著最質樸的深情。視頻傳到網上後，瞬間收穫數百萬點讚，網友們紛紛留言致敬，「小時候您牽我蹣跚學步，長大後我陪你安度晚年」、「副駕坐著老娘，是人生最大的福氣」、「這比任何雞湯都動人，這才是我們該追的光」。