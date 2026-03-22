二次換腎背巨額醫療費 廣州17歲少年：想陪媽媽變老

程程在廣州二次換腎後，半年醫藥費近50萬人民幣，成為沉重負擔。(取材自紅星新聞)

曾感動萬千網友的17歲少年程程，近日在廣州完成二次腎移植手術；然而術後半年醫藥費高達近50萬元(人民幣，下同，約7.3萬美元)，成為家庭沉重負擔。對程程而言，最大的心願仍是簡單而樸實——「我想陪媽媽變老」。

紅星新聞報導，程程和母親陳女士目前暫住在廣州南方醫科大學珠江醫院附近的出租屋內。出院後的程程仍需小心防範感染，而長期的排異治療和昂貴藥物，使這個農村出身的家庭再次陷入經濟困境。陳女士六年前把自己的腎臟捐給程程，讓他在8歲時躲過腎衰竭的死亡威脅，如今二次換腎後，仍需面對現實的殘酷。

報導指出，程程自小被診斷患有罕見基因突變型腎單位腎癆，8歲時開始出現頻繁夜尿、口渴症狀，腎功能迅速衰退。為保住生命，他先後接受腹膜透析，每四小時更換透析液，生活高度依賴治療。2019年底，等待近兩年的腎源仍未出現，陳女士毅然捐出自己的腎臟，好讓程程「像其他孩子一樣健康成長」。這次手術和後續治療費用約40萬元，社會愛心捐助近20萬元。

重生後的程程身高迅速增長，學業和體育表現穩定，但半年前第一次移植的腎臟衰竭，他不得不再次接受血液透析，每周兩次，體重在短短一個月內下降十斤。陳女士也因長期焦慮和失眠被診斷為抑鬱症，家庭面臨身心雙重壓力。

據報導，一名因車禍去世的少年腎臟與程程完全匹配，3月3日，程程順利完成二次移植手術，但隨之而來的醫藥費仍舊龐大：他需每周注射價值近2萬元的靶向藥物「達雷妥尤」，至少持續半年，總費用近50萬元。夫妻倆計畫出售車輛與房產，但仍不足以支付全部費用，因此再次向網友求助。截至目前，程程在水滴籌平台已獲逾2500次捐助，籌得近15萬元，但距離目標仍有約30萬元缺口。

程程二次換腎後的日常仍需細心照護。出院後，他能勉強上網課和畫畫，常站在窗前望向附近的學校，眼神中充滿對同齡孩子的嚮往。他說：「我希望能完成和同學一起畢業的約定，也想兌現陪媽媽變老的承諾。」

醫生表示，程程目前康復情況良好，但排異治療和後續用藥仍是關鍵。陳女士說：「無論如何，我會陪著他，這次換腎成功是希望，但後面的路還很長。」