前員工批海底撈苛刻、吐槽「點炮制度」 遭警跨省約談

海底撈以服務好為號召，卻也引發不少員工內部投訴。圖為「吃完海底撈，店員幫你洗髮」的超狂服務。（取材自微博）

28歲的海底撈前員工小王年初發了一條微博 ，吐槽老東家海底撈的工作制度，引發網友關注。一個多月後，一名自稱四川簡陽民警的陌生人突然聯繫她，要求其前往簡陽配合核實情況，想起海底撈由簡陽起家，小王深感不安。四川簡陽警方、海底撈公司均未正面回應。

寧波晚報報導，28歲的河南女孩小王表示，2025年1月份，她曾在海底撈深圳區域的分店當過服務員，因為工作出色，一個月後就被調往海底撈菲律賓區域分店，成為一名大堂經理，但她認為海底撈對待員工管理苛刻，工作環境不佳，難以接受海底撈的企業文化和管理制度，當年7月主動辭職。

離職後，小王不時在微博上寫一些回憶海底撈的打工日記。在小王發過的微博中，發現有諸如「點炮制度」、「上廁所上了16分鐘，被開會批評」等描述。

「我們有很多規定不合理，比如顧客要自己加水的話，這個服務員會被處罰，沒有微笑也會被罰…」報導指出，小王回憶說，在海底撈工作時，顧客自行加湯、拿紙或者顧客來時沒有跑三步迎接等都是不被允許的，員工不時要接受體罰、抄寫等處罰，都令她難以忍受。

據報導，小王出示的一段視頻顯示，一名身穿海底撈制服的女服務員一邊數數，一邊反覆深蹲，聊天紀錄顯示，其因遲到被罰深蹲20次。另一張聊天截圖顯示，因在顧客面前打哈欠，不注意形象，一名員工被要求抄寫20遍「我要隨時保持狀態」。

報導說，今年1月23日，小王發布了一條吐槽海底工作制度的微博後，引發不少網友關注。當日，有一名陌生人添加了小王的微信，其自稱為海底撈菲律賓區經理，當天下午，這條微博被舉報刪除。該經理表示，知道小王與海底撈有矛盾，可以協調解決。小王認為她與海底撈沒有矛盾，只是正常吐槽，便未再理會對方。

「一開始我以為是詐騙。」小王說，2月26日一名自稱為四川簡陽市公安局經偵大隊民警的陌生人聯繫她，要求她前往簡陽，配合製作筆錄，「核實一個情況」，但並未說明是配合調查何事。小王曾詢問四川簡陽110，核實來電電話是否為民警所有，110接線警務人員向其確認了號碼的真實性。

「他說反正到時候來了就知道了。」小王回憶，儘管在電話和微信聊天中，自己多次詢問該民警警號和核實具體事宜，但該民警始終不透露任何信息，只是要求其去一趟四川簡陽。小王頓時想起海底撈於四川簡陽起家，她不禁產生聯想，拒絕前往簡陽，雙方未再聯繫過。

報導稱，多日來，小王一直處於膽戰心驚的狀態，每天都在微博向網友報平安。新黃河記者曾就此事聯繫跟小王聯繫的「涉事民警」，其未否認自己的身分，表示將由該局作出回應。簡陽市公安局宣傳工作負責人雷某表示，將核實後予以回應。

前員工發帖吐槽海底撈工作制度，疑遭四川簡陽警方跨省要求配合核查。（取材自寧波晚報）

前員工發帖吐槽海底撈工作制度，疑遭四川簡陽警方跨省要求配合核查。（取材自寧波晚報）

前員工發帖吐槽海底撈工作制度，疑遭四川簡陽警方跨省要求配合核查。 （取材自寧波晚報）