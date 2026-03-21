我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

駕船周旋5小時 廈門釣客捕獲560斤「海洋軟黃金」

中國新聞組／福州21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
六名成年男性並排坐在地上，與魚同框「比大小」。（取材自廈門日報）
六名成年男性並排坐在地上，與魚同框「比大小」。（取材自廈門日報）

廈門第八市場大鼓深海魚店日前擠滿了人，一條巨大的藍鰭金槍魚成為焦點。為了讓圍觀者更直觀地感受這條魚的龐大，現場有人鋪開一張野餐墊，六名成年男性並排坐在地上，與魚同框「比大小」。

廈門日報報導，這條藍鰭金槍魚重280公斤（560斤），體長2.37米，最寬處近0.6米。魚身呈銀灰泛藍色調，背部烏黑發亮，腹部泛著冷白光澤，身形渾圓厚實、線條緊繃，宛如一枚剛從深海中被拖上岸的巨型「魚雷」。

店主陳文勇表示，捕這條魚並不容易。他們先用活魷魚作餌，掛鉤後在線上綁上氣球，再將魚線慢慢放出。待金槍魚咬鉤後，氣球便會迅速下沉，船上人員由此判斷魚已上鉤。由於藍鰭金槍魚爆發力強、耐力足，無法直接強行拖拽，只能駕船一路跟隨，與其「周旋」耗力。

陳文勇說，他和兩名船員17日凌晨出海，5點多發現這條藍鰭金槍魚後，駕船跟了近5個小時，終於成功將其捕獲。當晚6點左右，他把捕到大魚的消息發到朋友圈，不到兩個小時，魚就被預訂得差不多了，剩下一些肉準備分給朋友們品嘗。

據報導，陳文勇是龍海人，在廈門謀生多年。第八市場這家「大鼓深海魚」是他父親一手創立的魚鋪。為了處理這條「大塊頭」，店裡特意請來了一位有著十幾年經驗的殺魚師傅操刀，一個多小時就將魚分割完成。見現場氣氛熱烈，陳文勇還切下一些靠近魚骨的肉分給大家品嘗，自己先嘗了一口，笑著豎起大拇指：「好料！」

據悉，在金槍魚家族中，藍鰭金槍魚是最貴的物種，素有「海洋軟黃金」之稱，身價不菲。

陳文勇介紹，這條魚售價每500克人民幣100元（約14.5美元），與店裡此前售賣的價格差不多。

老闆正在給魚量身長。（取材自廈門日報）
老闆正在給魚量身長。（取材自廈門日報）

上一則

中國健身教練吃「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

下一則

泰射擊場槍枝走火 中國女遊客臉被射穿 子彈卡舌頭

延伸閱讀

「拍不拍照」 名主持三亞潛水被拔呼吸器 他為保命就範

「拍不拍照」 名主持三亞潛水被拔呼吸器 他為保命就範

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%
荷莫茲海峽封鎖 中國業者損失不貲商船陷補給危機

荷莫茲海峽封鎖 中國業者損失不貲商船陷補給危機
網紅店黃牛囤號牟利 等位3200多桌 女子排隊到崩潰

網紅店黃牛囤號牟利 等位3200多桌 女子排隊到崩潰

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光