駕船周旋5小時 廈門釣客捕獲560斤「海洋軟黃金」

六名成年男性並排坐在地上，與魚同框「比大小」。（取材自廈門日報）

廈門第八市場大鼓深海魚店日前擠滿了人，一條巨大的藍鰭金槍魚成為焦點。為了讓圍觀者更直觀地感受這條魚的龐大，現場有人鋪開一張野餐墊，六名成年男性並排坐在地上，與魚同框「比大小」。

廈門日報報導，這條藍鰭金槍魚重280公斤（560斤），體長2.37米，最寬處近0.6米。魚身呈銀灰泛藍色調，背部烏黑發亮，腹部泛著冷白光澤，身形渾圓厚實、線條緊繃，宛如一枚剛從深海中被拖上岸的巨型「魚雷」。

店主陳文勇表示，捕這條魚並不容易。他們先用活魷魚作餌，掛鉤後在線上綁上氣球，再將魚線慢慢放出。待金槍魚咬鉤後，氣球便會迅速下沉，船上人員由此判斷魚已上鉤。由於藍鰭金槍魚爆發力強、耐力足，無法直接強行拖拽，只能駕船一路跟隨，與其「周旋」耗力。

陳文勇說，他和兩名船員17日凌晨出海，5點多發現這條藍鰭金槍魚後，駕船跟了近5個小時，終於成功將其捕獲。當晚6點左右，他把捕到大魚的消息發到朋友圈，不到兩個小時，魚就被預訂得差不多了，剩下一些肉準備分給朋友們品嘗。

據報導，陳文勇是龍海人，在廈門謀生多年。第八市場這家「大鼓深海魚」是他父親一手創立的魚鋪。為了處理這條「大塊頭」，店裡特意請來了一位有著十幾年經驗的殺魚師傅操刀，一個多小時就將魚分割完成。見現場氣氛熱烈，陳文勇還切下一些靠近魚骨的肉分給大家品嘗，自己先嘗了一口，笑著豎起大拇指：「好料！」

據悉，在金槍魚家族中，藍鰭金槍魚是最貴的物種，素有「海洋軟黃金」之稱，身價不菲。

陳文勇介紹，這條魚售價每500克人民幣100元（約14.5美元），與店裡此前售賣的價格差不多。