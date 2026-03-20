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中國第2艘國產大型郵輪「愛達．花城號」今出塢 預計年底交付

記者黃國樑／即時報導
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中國第二艘國產大型郵輪愛達．花城號今30日中午出塢。圖為出塢現場畫面。(取材自上觀新聞)
中國第二艘國產大型郵輪愛達．花城號今30日中午出塢。圖為出塢現場畫面。(取材自上觀新聞)

據新華社，中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」3月20日中午在上海出塢，這意味著該船的船體結構完整，已具備航行能力，全面轉入碼頭調試階段，計畫於今年底完成交付，將在廣州南沙郵輪母港開啟國際航線。

報導稱，第二艘國產大型郵輪更大更綠色更智能。總噸位14.19萬噸，總長341米，型寬37.2米，匯聚上千個系統、2萬餘套關鍵設備及超2500萬個零件。

據上觀新聞報導，中國第一艘國產大型郵輪「愛達‧魔都號」自2024年1月1日開啟商業首航後，已成功營運近190個航次，服務近69萬名賓客。

報導稱，「愛達·花城號」總噸位較首製船「愛達·魔都號」增加0.64萬噸，達14.19萬噸；總長增加17.4米，達341米；擁有2130間豪華客房和套房，滿載可容納5232名賓客。全船設施配備齊全，擁有26間各具特色的餐廳及酒吧，可容納千人的大劇院、購物中心、藝術長廊、健身房、水療中心、兒童俱樂部等，充分滿足不同年齡層賓客的需求。

報導稱，空間數字上的增加，落實到每個區域。例如，郵輪中庭、商店、水上樂園等區域都進行了結構及體驗上的優化：船體造型更為修長優美，中庭面積擴大一倍；巴伐利亞套房的面積增加47%，最大套房面積相比首製船擴大了一倍，房間體感更舒展；店內面積增加至1524平方米，位置集中至中庭區域，更好滿足乘客一站式購物需求；水上樂園面積擴大近50%，並增設小型觀光環形梯，方便乘客拍照打卡等。

報導稱，「愛達·魔都號」一舉摘下造船業「皇冠上最耀眼的明珠」，實現了國產大型郵輪從0到1的歷史性突破。「愛達·花城號」則在建造效率、國產化率、空間設計、製程品質、智慧與綠色技術等方面，全面突破，穩步實現從「有」到「優」的全新升級。

3月14日，「愛達·花城號」開始出塢相關作業。在出塢之前，花城號必須通過一系列嚴苛的準備科目：專案整體統籌、傾斜試驗、拋艇試驗、設備調試等都缺一不可。

相較於首製船，報導稱，「愛達·花城號」數智化程度更高，整體建造效率顯著提升20%。例如，推動AI與造船業務的深度融合，將設計、建造、倉儲等多場景的數位化模組，深度整合至新一代造船雲平台，實現新一代造船、跨有序部門的高效協同與跨有序施工。

報導稱，截至目前，「愛達·花城號」工程總進度超94%，內裝完成81.9%，調試完成68.3%，公共區域、艙室預檢及重點系統外檢率皆超計畫提前達成。

近年來，中國旅遊集團主導成立央企郵輪營運平台公司──位於上海的華夏國際郵輪有限公司，已成功整合多艘央企郵輪資源。目前，華夏郵輪旗下統一管理著「愛達·魔都號」、「愛達·地中海號」、「鼓浪嶼號」、「南海之夢號」四艘在營郵輪，成為亞洲規模最大的郵輪船隊。

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