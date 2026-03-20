我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

史上最貴零食 1根奇多賣破8.7萬美元 只因外型...

LV在中推「澆花水壺」男包 網笑：1個3.6萬人民幣還不能裝水

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
LV推出男士手袋「Watering Can」，引發熱議。（視頻截圖）
LV推出男士手袋「Watering Can」，引發熱議。（視頻截圖）

法國奢侈品牌路易威登（LV）近日推出春季男士系列新品，其中一款名為「Watering Can」的手袋因外型酷似園藝澆水壺，售價為3萬6000元（人民幣，下同），引發網友熱議。

根據官方資訊，該款手袋已於本月12日在官網開啟預售，售價為3萬6000元；產品設計高度還原澆水壺外觀，連壺嘴的灑水孔細節亦一應俱全，造型前衛。同系列另有一款迷你灑水壺造型配飾，售價為7750元。

LV官方介紹指出，該設計結合玩味風格與功能性，靈感來自春季萬物復甦，象徵花園與花朵孕育新生命。材質方面，手袋採用品牌經典Monogram塗層帆布，搭配牛皮飾邊，並設有拉鍊主隔層，可收納手機、錢包等日常物品，同時配備手提把與可拆卸肩帶，支援多種背攜方式。

LV中國區客服表示，該款手袋目前處於上市及預售階段，並已有現貨供應。另有門市人員指出，此類造型獨特的「異形包」並非面向大眾市場的常規商品，產量較少，主要針對特定收藏族群。過往品牌亦曾推出如「龍蝦包」、「吐司包」等設計，以滿足不同消費者需求。

由於外型與價格形成強烈對比，該產品在社群平台引發大量討論，網友紛紛調侃：「奢飾品不坑窮人」、「36000買一個壺，還不能裝水」。

LV推出男士手袋「Watering Can」，引發熱議。（視頻截圖）
LV推出男士手袋「Watering Can」，引發熱議。（視頻截圖）

上一則

湖南退休局長孤島獨居10餘年 月花300 晚上聽到各種怪叫

下一則

路透：特斯拉擬從中國採購29億美元太陽能製造設備

延伸閱讀

上市僅三個月就停賣 三星證實「三折疊手機」退場 原因曝光

上市僅三個月就停賣 三星證實「三折疊手機」退場 原因曝光

熱賣到2度停售 胖東來169元「方糖戒指」再上架 每人限購5枚

熱賣到2度停售 胖東來169元「方糖戒指」再上架 每人限購5枚
鑽戒平替賣斷貨 胖東來169元方糖戒指再上架

鑽戒平替賣斷貨 胖東來169元方糖戒指再上架
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場