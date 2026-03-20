LV在中推「澆花水壺」男包 網笑：1個3.6萬人民幣還不能裝水

LV推出男士手袋「Watering Can」，引發熱議。（視頻截圖）

法國奢侈品牌路易威登（LV）近日推出春季男士系列新品，其中一款名為「Watering Can」的手袋因外型酷似園藝澆水壺，售價為3萬6000元（人民幣，下同），引發網友熱議。

根據官方資訊，該款手袋已於本月12日在官網開啟預售，售價為3萬6000元；產品設計高度還原澆水壺外觀，連壺嘴的灑水孔細節亦一應俱全，造型前衛。同系列另有一款迷你灑水壺造型配飾，售價為7750元。

LV官方介紹指出，該設計結合玩味風格與功能性，靈感來自春季萬物復甦，象徵花園與花朵孕育新生命。材質方面，手袋採用品牌經典Monogram塗層帆布，搭配牛皮飾邊，並設有拉鍊主隔層，可收納手機、錢包等日常物品，同時配備手提把與可拆卸肩帶，支援多種背攜方式。

LV中國區客服表示，該款手袋目前處於上市及預售階段，並已有現貨供應。另有門市人員指出，此類造型獨特的「異形包」並非面向大眾市場的常規商品，產量較少，主要針對特定收藏族群。過往品牌亦曾推出如「龍蝦包」、「吐司包」等設計，以滿足不同消費者需求。

由於外型與價格形成強烈對比，該產品在社群平台引發大量討論，網友紛紛調侃：「奢飾品不坑窮人」、「36000買一個壺，還不能裝水」。