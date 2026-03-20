湖南退休局長孤島獨居10餘年 月花300 晚上聽到各種怪叫

賀良楚開船入島。（取材自瀟湘晨報）

近日，某自媒體曝光了湖南省常德石門縣原建設局局長賀良楚退休後在孤島生活10多年的生活，讓不少網友羨慕。賀良楚說，他是因退休後百無聊賴，決定獨自來「山好水好」的島上養老，方圓10公里僅他一人，而登島之後果然多了很多活可做，他花錢拉通電路、維修房子，自在養貓養狗、種菜養豬，10多年種了近2千株花木，在島上每月花費僅300元（人民幣，下同），很享受當「島主」的生活，決定住到自己身體不行為止。

「這個地方方圓10公里就住著我一個人，真的是『結廬在人境，而無車馬暄』」，據瀟湘晨報報導，賀良楚「一個人的桃花源」在石門縣蒙泉鎮水庫中數十個小島之一，面積約200多畝，島上有一座舊房子，樹木繁茂、荒無人煙，在這裡經常看見蛇、野豬等野獸，但他膽子大不害怕，「晚上會聽到各種怪叫，一般兩個人也會害怕，我不害怕，習慣了」。

賀良楚說，很享受在這裡生活。（取材自瀟湘晨報）

賀良楚說，住在島上唯一感覺不好的事，就是養豬養雞要天天給它們準點餵食，他一個人有時忙不過來，就會覺得有點麻煩。不過養它們也收穫很多，現在他存滿了一大冰箱肉，還有雞蛋等，都是把這些家禽養大後殺的。他自己吃不完，就經常帶回老家給家人。

賀良楚說，10多年裡，他先在另一個島上的一個舊房子住了8年，沒有屋頂，也沒有電，後來搬到現在這個舊房子住，這裡是鎮上的林場，兩個房子都是林場廢棄的辦公房，他一年向鎮政府支付2000元的租金，花錢拉通電路、維修房子等，「除了米、油、鹽去外面買，其他我都自給自足」，在島上生活成本一月也就300多元，他每周出島回家一次，錢主要花在開船的油費和路費上。

賀良楚現在住的房子。（取材自瀟湘晨報）

賀良楚說，他是石門縣人，出生於1954年，曾擔任蒙泉鎮政府鎮長、石門縣原建設局局長等職務，2014年退休。他在蒙泉鎮工作多年，知道這個島是個好地方就來養老，維修房子等的錢來自他之前的積蓄和退休金 。「網上有人說我如果沒有退休金，就過不上這種生活，我覺得他說得有道理」，他表示，但他的退休金沒有網友說的過萬那麼多，「離過萬還有好多距離」。

「現在就是早上6點起床，餵雞餵豬、打理菜園，大部分時間花在種花木上。晚上9點就睡覺，睡得很香」，賀良楚說，他現在每天都過得很充實、很健康、很快樂。家人起初擔心安全不支持，後來慢慢也就習慣這種相處模式了。

賀良楚的微信名為「蒙泉佃戶」，他說，佃戶就是以前的種地人，他只是想過一種與眾不同的退休生活而已。