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女神當小米新電動車代言人 「SU7諧音就是舒淇」

中國新聞組／北京20日電
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小米汽車新一代SU7車款將於19日發布，小米集團董事長雷軍在個人微博上，公布第二位品牌代言人為女星舒淇。（取材自微博）
小米汽車新一代SU7車款將於19日發布，小米集團董事長雷軍在個人微博上，公布第二位品牌代言人為女星舒淇。（取材自微博）

新一代小米SU7發布會19日正式舉行，現場請來「半個車圈嘉賓」，包括比亞迪王傳福、理想汽車李想、小鵬汽車何小鵬、北汽集團張建勇、阿維塔科技王輝以及宇樹科技王興興等，共同見證新車發布。此外，繼「亞洲飛人」蘇炳添後 ，小米再官宣邀女星舒淇出任代言人，為新車增添話題。至於為何是舒淇？對此，有網友笑稱「SU7」諧音就是「舒淇」。

綜合媒體報導，新一代小米SU7發布會盛大舉行，現場大咖雲集，多位重磅嘉賓的出席讓現場星光熠熠，吸引了全行業的關注。除了傳統車企巨頭，科技圈的領軍人物也現身支持。宇樹科技創始人王興興攜帶宇樹機器人來到現場，為新一代SU7站台助陣。網友紛紛感嘆，小米這場發布會幾乎請來了半個汽車圈。

此外，小米汽車正式宣布由舒淇成為品牌代言人，主推新一代SU7車型，並指「她非常喜愛第一代SU7的乘坐體驗」。雷軍透露，其實早在第一代SU7發席時，就有網友建議邀舒淇代言，如今終於「達成大家的願望」。

小米汽車官宣後，舒淇也在微博上發文分享感受，表示「好看、安靜、聰明的新一代SU7，給了我一份久違的放鬆與從容。感謝小米汽車，前面的風景我們一起慢慢看，今天，新一代SU7正式發布，更多想說的話，我們發布會見。」

新一代小米SU7發布會請來半個車圈嘉賓，多位車企大佬現身。(取材自快科技)
新一代小米SU7發布會請來半個車圈嘉賓，多位車企大佬現身。(取材自快科技)

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