吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

近日，吉林長春一段7隻狗狗高速結伴徒步17公里回家的視頻刷屏網絡，被網友稱為電影現實版「忠犬七公」。牠們本是同村玩伴，不幸遭偷擄走，從高速車上意外掉落，在車流與寒風中不離不棄，互相守護走完回家路，最終在熱心市民和志願者幫助下，全部平安回到主人身邊，讓無數人破防。

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綜合中華網、鏡像視界報導，據了解，這七隻狗狗都是當地同村村民飼養的家犬，平時一起玩耍、彼此熟悉。不幸的是，牠們16日晚被不法分子偷走裝上貨車，在途經長雙高速時意外掉落，瞬間置身危險的高速路面。面對呼嘯車流與陌生環境，牠們沒有四散奔逃，而是迅速集結，沿著路邊緩慢前行，始終保持隊形，沒有一支掉隊。

隊伍裡有一隻德牧傷勢較重，行走困難。其餘狗狗自發將牠護在隊伍內側，由體型較大的犬隻走在外側抵擋危險，小型犬緊隨左右。累了就短暫休息，疼了就互相依偎，憑著對家的執念，一步一步往家的方向走。這段驚險旅程長達17公里，牠們用最樸素的團結，對抗恐懼與傷痛。

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

有熱心車主17日夜間行車時發現這支特殊的「小隊」，拍下視頻發到網上，迅速引發關注。當地流浪狗救助基地志願者立即出動，動用無人機搜尋，在網友線索幫助下，成功找到並安全護送牠們。經檢查，狗狗們雖有擦傷、驚嚇，但無生命危險。隨後志願者聯繫上焦急萬分的主人，七隻毛孩子18日全部順利歸家，與主人團圓。經檢查，狗狗們僅身體略有疲憊，無明顯外傷，目前已全部回到各自家中，恢復正常生活。

大河報報導，這群狗分別來自三家。其中一位狗主人說，他家丟失的是一隻德牧和一隻金毛，萬幸能回來沒被別人吃了狗肉。

不少網友看完直呼感動，同時也對偷狗行為表示憤慨，「狗狗的忠誠與團結，遠超想像」、「這才是真正的生死之交」、「願天下無偷狗賊，每隻毛孩子都被溫柔以待」。