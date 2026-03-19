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不夠格？吳艷妮為F1頒獎 合影照片慘被裁到僅剩一隻手

中國新聞組／上海19日電
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吳艷妮頒獎後與F1選手合影。（取材自微博）
吳艷妮頒獎後與F1選手合影。（取材自微博）

F1中國大獎賽近日在上海舉行，中國知名田徑女將吳艷妮應邀以嘉賓身分登台為衝刺賽前三名選手頒獎，並與獲獎選手合影。不料，在F1官方發布的海外照片中，只剩下三名選手，一起合影的吳艷妮幾乎整個人被裁掉，只留下了一隻手臂。這張照片引來一些中國網民批評F1是惡意剪裁，太不尊重人；但也有不少中國網民開酸稱「應該裁」，諷她的表現不夠格上台頒獎，「F1可能把她當禮儀小姐了」。

▲ 影片來源：YouTube平台＠不斷探索（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據網易報導，事發在3月14日，F1中國大獎賽衝刺賽，由選手喬治·羅素（George Russell，又譯「拉塞爾」）拿下冠軍，勒克萊爾（Charles Leclerc）、漢密爾頓（Lewis Hamilton，又 譯「漢米爾頓」）分列二三位。

賽道上的硝煙剛散，領獎台的小插曲卻成了全網熱議的焦點。作為中國田徑現役女子100米欄的代表性選手，吳艷妮受邀以頒獎嘉賓身分登台，她彎腰遞杯、微笑合影，當晚她還在微博寫下「欄架與彎道都是速度的儀式」，收穫不少粉絲點讚。

F1發布的頒獎後與選手合影照，吳艷妮被裁到只剩一隻手臂。（取材自微博）
F1發布的頒獎後與選手合影照，吳艷妮被裁到只剩一隻手臂。（取材自微博）

但沒料到的是，報導稱，第二天，F1海外官方帳號發布合影時，刻意將吳艷妮裁去大半，只露出一隻手臂，三位車手的臉龐和身影則完整清晰。而中國國內F1官方微博帳號，發布的是完整四人合照，兩邊對比一目了然，引發一些網民批評，這很明顯不是技術失誤，像是有意為之的「隱形處理」，認為吳艷妮是被惡意剪裁，尷尬又很不尊重人，且有歧視中國運動員之嫌。

不過也有不少網民認為，3月12日全國室內田徑大獎賽上，吳艷妮在女子60米欄決賽前主動退賽，對外稱是為避免傷病復發，但被質疑是「避戰」決賽冠軍莫家蝶（8秒21奪冠）或商業活動影響專注度；此前，杭州亞運會女子100米欄決賽中，吳艷妮因搶跑被出示紅黑卡，最終被取消成績，引發對判罰流程及運動員表現的爭議。而且，前三名F1選手都是國際級好手，質疑只拿過省運會冠軍的吳艷妮不夠資格上台頒獎，「被裁掉是應該的」。

目前，F1官方尚未對此回應。

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