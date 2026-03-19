「繁花」原型 91年上海「紅房子」閉店整修 張愛玲也曾是常客

上海淮海路上知名的「紅房子」西菜館18日起正式閉店，升級改造。(取材自北京商報)

上海淮海路上知名的「紅房子」西菜館18日起正式閉店升級改造，預計今年秋天煥新歸來；這間經營了91年、作為「繁花」劇中背景原型的紅房子，承載了幾代上海人的西餐記憶，周恩來、劉少奇、鄧小平、賀龍、陳毅都來過，張愛玲還曾是常客。

北京商報報導，紅房子西菜館原名叫「羅威飯店」，1935年由義大利人路易羅威開設於霞飛路（現淮海中路）上，是上海灘最老的法式西菜館之一。1945年改名為「喜樂意」。

紅房子名字的來歷，緣於京劇大師梅蘭芳的提名，因店的門面是紅色，當年，人們習慣講「吃西菜去『紅房子』」。有一次，梅蘭芳到該店就餐，在與盤下這家西菜館的劉瑞甫老闆、大廚俞永利先生餐後閒聊時，發現劉瑞甫正為店鋪的更名而煩惱，梅蘭芳當場建議，何不乾脆改名「紅房子」？於是在1956年公私合營後重新註冊登記時，正式定名為「紅房子西菜館」。

1960年初，周恩來總理多次向外賓介紹「要吃西菜，上海有家紅房子」，上世紀70年代初，法國總統龐畢度在周總理的陪同下來到「紅房子」；1959年12月，黨中央在上海錦江飯店召開重要會議期間，劉少奇、鄧小平、賀龍、陳毅等在市委領導陳丕顯、曹荻秋等陪同下，到「紅房子」吃西菜，劉少奇對「紅房子」留下了 「店小名氣大」的美譽。

許多上海明星也喜歡「紅房子」，比如常客張愛玲最愛紅房子的洋蔥湯、烙蛤蜊、烙鱖魚、芥末牛排；老一代藝術家趙丹、黃宗英、白楊、王丹鳳、俞振飛、巴金、程十髮等也喜歡點吃法式牛排和洋蔥湯。

該店最大的特色是功夫菜，由國家級烹飪大師領銜的管理和技術團隊，烹飪出極具家庭風味的經典法國菜，深受上海年輕食客的歡迎。

從小在紅房子吃飯的家庭，如今仍一代一代地回來光顧，老居民帶著兒子、曾孫女過來吃飯，海派西餐的記憶在一代代人的味蕾間傳承。有網友分享自己的母親經常跟自己提到「紅房子」，起初她還以為是婦產科醫院，後來才知道是西餐館。

上海淮海路上知名的「紅房子」西菜館18日起正式閉店，升級改造。(取材自北京商報)

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