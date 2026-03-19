我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

抵制AI配音…「哪吒」配音員譴責侵權 二創博主下架道歉

中國新聞組╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著AI技術發展，AI配音的侵權現象屢屢引發關注，電影「哪吒」內，哪吒的配音演員呂艷婷16日發布聲明，對譴責AI配音侵權的行為，接著陸續有多位知名配音演員相繼發布聲明，並呼籲抵制AI仿聲。

極目新聞報導，呂艷婷16日發布的聲明表示，針對未經配音創作者授權，擅自採集、複製其聲音素材用於AI模型訓練、音色克隆，並非法使用合成聲音進行內容創作、商業變現的亂象頻發。該類行為嚴重侵犯創作者的人格權益與知識產權，擾亂配音行業的正常創作秩序，也觸碰法律紅線。

隨後，「哪吒」中太乙真人的配音演員張珈銘也發布聲明函，呼籲支持正版配音作品，抵制未經授權的AI仿聲內容，共同營造尊重原創、保護創新的良好網絡生態。

邊江、張磊等多位配音演員相繼發聲，直指當下愈發頻繁的AI配音侵權行為。他們在聲明函中均提到，對於未經授權生成、發布的包含其聲音的AI音頻及視頻，無論是否標註「非商用二創」、「學習交流」等免責聲明，均屬於侵權行為。對於已在網絡上傳播的侵權AI音視頻內容，相關發布者及平台應立即停止傳播、下架、刪除，並停止繼續製作、上傳、分發。

隨著配音演員們集體發聲，大批二創博主18日紛紛下架此前的AI配音作品，並向原作者道歉。有博主在聲明中寫道：「堅決尊重並支持各位配音演員的聲音權益與維權行動，尊重每一份原創聲音創作」，還有博主稱將不再從事二創剪輯。

AI配音的法律界限到底在哪裡？河南澤槿律師事務所主任付建認為，提供和使用生成式人工智能服務，應當遵守法律，尊重社會公德和倫理道德，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權和個人信息權益。二創視頻使用AI配音，不屬於合理使用範圍，未經配音演員同意，已構成侵權。

世報50周年

世報陪您半世紀

人工智能

上一則

「像給馬烙花」…廣東揭陽紋身店推65歲以上免費：可防走失

下一則

甘肅副省長雷思維被官宣任上落馬 兩會後被擒首「虎」

延伸閱讀

經典動畫「夏日大作戰」神預言AI現況 導演靈感來源曝光

經典動畫「夏日大作戰」神預言AI現況 導演靈感來源曝光
版權爭議不斷 美媒曝字節跳動延後Seedance 2.0全球發布

版權爭議不斷 美媒曝字節跳動延後Seedance 2.0全球發布
中東戰火AI假影片流竄 馬斯克旗下X平台「中斷分潤」仍難防

中東戰火AI假影片流竄 馬斯克旗下X平台「中斷分潤」仍難防
中國AI取代群演 黃安憂「娛樂業被安樂死」 遭中網民笑「落伍」

中國AI取代群演 黃安憂「娛樂業被安樂死」 遭中網民笑「落伍」

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗