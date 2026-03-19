抵制AI配音…「哪吒」配音員譴責侵權 二創博主下架道歉

隨著AI技術發展，AI配音的侵權現象屢屢引發關注，電影「哪吒」內，哪吒的配音演員呂艷婷16日發布聲明，對譴責AI配音侵權的行為，接著陸續有多位知名配音演員相繼發布聲明，並呼籲抵制AI仿聲。

極目新聞報導，呂艷婷16日發布的聲明表示，針對未經配音創作者授權，擅自採集、複製其聲音素材用於AI模型訓練、音色克隆，並非法使用合成聲音進行內容創作、商業變現的亂象頻發。該類行為嚴重侵犯創作者的人格權益與知識產權，擾亂配音行業的正常創作秩序，也觸碰法律紅線。

隨後，「哪吒」中太乙真人的配音演員張珈銘也發布聲明函，呼籲支持正版配音作品，抵制未經授權的AI仿聲內容，共同營造尊重原創、保護創新的良好網絡生態。

邊江、張磊等多位配音演員相繼發聲，直指當下愈發頻繁的AI配音侵權行為。他們在聲明函中均提到，對於未經授權生成、發布的包含其聲音的AI音頻及視頻，無論是否標註「非商用二創」、「學習交流」等免責聲明，均屬於侵權行為。對於已在網絡上傳播的侵權AI音視頻內容，相關發布者及平台應立即停止傳播、下架、刪除，並停止繼續製作、上傳、分發。

隨著配音演員們集體發聲，大批二創博主18日紛紛下架此前的AI配音作品，並向原作者道歉。有博主在聲明中寫道：「堅決尊重並支持各位配音演員的聲音權益與維權行動，尊重每一份原創聲音創作」，還有博主稱將不再從事二創剪輯。

AI配音的法律界限到底在哪裡？河南澤槿律師事務所主任付建認為，提供和使用生成式人工智能 服務，應當遵守法律，尊重社會公德和倫理道德，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權和個人信息權益。二創視頻使用AI配音，不屬於合理使用範圍，未經配音演員同意，已構成侵權。

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