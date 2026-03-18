「天賦優待到頭了」奧數金牌進北大陷慘況 退學重考復旦

蘇暢參加「最強大腦」節目。(取材自微博)

奧數金牌得主蘇暢於2022年透過「強基計畫」考入北京大學數學學院，但在入學後因感到「天賦給予的優待到頭了」以及長期處於被推著走的競賽模式中產生巨大心理落差，最終選擇退學；退學後，他重新參加高考進入復旦大學，就讀於智能科學與技術專業，他的教育經歷引發網路熱議。

蘇暢高中時獲第36屆中國數學奧林匹克（CMO）金牌，2022年透過北京大學「強基計畫」降分錄取至數學學院，成為典型競賽升學案例。

進入北大後，他開始發現「天賦給予的優待到頭了」，迎面而來的是巨大的落差。例如課後他還在消化老師剛剛講的內容，同學們已去找老師討論接下來要學的東西了。面對多為國家集訓隊保送生的同學，他意識到，自己不再是競爭中的「第一」，卻難以消化。

陷入自我懷疑的蘇暢，於是開始逃課、放棄學業，大一上學期修得0學分，下學期試讀仍未達標，最終因績點僅0.367分遭退學。

2024年，蘇暢復讀高考後上了復旦大學智能科學與技術專業，2026年以復旦本科生身分重返「最強大腦」節目。作為兩度參加「最強大腦」的選手，節目中不同的本科學校背景介紹，引發人們對他的猜測和不解。

蘇暢曾在社交媒體上講述了自己的這段「至暗」經歷。

在「天賦」這件事上，蘇暢說，「有天賦並不等於有主觀意願去做」。回看跨進北大校門前的那段競賽之路，他說，「那是一種在被周圍人和自己推著走的感覺」。

對於「坍塌」的那一年，現在的蘇暢覺得，那或許是自己「必須要經歷的一步」，因為他需要重新了解自己在這個世界上真實的位置，而不是困在之前那種「要超越所有人，與所有人為敵」的模式中。

教育分析指出，蘇暢的案例反映了強基計畫選拔中的深層問題，部分學生因升學「性價比」選擇基礎學科，卻缺乏長期學術熱情。

其退學經驗引發升學路徑與個人匹配度的討論，有網友說，蘇暢在復旦重獲學習動力，印證了「興趣匹配比名校光環更重要」。