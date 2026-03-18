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半癱加男赴廣州求醫 奇蹟1周出院 費用僅4000美元

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圖為安徽醫科大學第二附屬醫院國際部，醫生為外國患者治療。(取材自澎湃新聞/視覺中國圖)
圖為安徽醫科大學第二附屬醫院國際部，醫生為外國患者治療。(取材自澎湃新聞/視覺中國圖)

美加「中醫熱」近來在廣東升溫，多批來自加拿大、美國的海外學生與患者接連到訪廣州，或交流學習、或專程求醫，從校園到醫院，掀起中醫文化跨國交流熱潮。

大公報報導，第二屆「漢語橋」加拿大學生文化交流團日前在廣州中醫藥大學舉行開營儀式。來自加拿大針灸中醫學院的20名師生展開為期兩周的中醫藥文化體驗之旅；與此同時，耶魯大學亦組團到廣州交流。不少海外學生早已對針灸、草藥等療法產生濃厚興趣，成為中醫的「自來粉」。

學生們走進臨床一線與智慧藥房，親身體驗針灸、拔罐、艾灸及耳穴療法等多項中醫特色技術，並動手製作艾條，感受中醫藥服務逐步邁向標準化、信息化的發展成果。有學生表示，這種沉浸式學習不僅新奇，更讓人直觀理解中醫理論與實踐的結合。

除了學習熱潮，廣東醫療機構亦吸引不少海外患者慕名求診。據廣東祈福醫院介紹，一名38歲加拿大患者Brennan長期受腰椎疾病及鼻竇炎困擾，當地公立醫療體系需長時間等候，病情一度惡化至無法站立。他專程「打飛的」赴廣州求醫，醫院提供全程翻譯服務。

Brennan從入院到出院僅約一周，整體醫療費用約4000美元。即使加上溫哥華往返廣州機票及住宿開支，總成本仍較歐美治療省了至少2萬美元。

「多謝中醫！」來自加拿大的Holly表示，她遵循中醫養生理念，晚上7時後不再進食、多喝溫水等，成功減重約20磅；另一名擁有逾20年護理經驗的加拿大護士Saralyn，在體驗耳穴療法與雷火灸後，對中醫產生濃厚興趣，並考慮進一步學習。

廣州中醫藥大學副校長郭鴻表示，中醫藥是中華文明的重要組成部分，鼓勵海外學生多觀察、多體驗，從一針一灸、一草一木中感受東方醫學智慧，未來成為中醫藥文化的傳播者。

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