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甘肅奶奶養的大鵝不見了 看監控原來被它「吞噬」了

中國新聞組／北京17日電
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大鵝在家中被活動井蓋「吞」入井內。(視頻截圖)
大鵝在家中被活動井蓋「吞」入井內。(視頻截圖)

甘肅隴南有居民日前稱，14日家裡奶奶養的大鵝不見了，原本以為是被狗吃了。經調監控後，終於解開謎底，原來大鵝不是走失或被盜，而是被井蓋「吞噬」了。大鵝因為誤踏一個閥門井的井蓋，跌落約一米深的井內。主人於是打開井蓋，成功救出大鵝，表示以後會注意安全把井蓋關好。

▲ 影片來源：youtube平台（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新京報報導，甘肅隴南有民眾表示，日前發現養在家中院子內的大鵝神祕失蹤，找來找去也不見蹤影。

報導說，該居民稱，當時奶奶找了很久大鵝沒找到，她調監控才發現在井裡。大鵝原來是站在井蓋上翻進井裡，奶奶已把鵝救出。

該居民稱，事發處是一處閥門井，有一米深，裡面沒有水，家裡的水管在井裡。當時是井蓋開關沒關上，大鵝才落入「陷阱」、跌落進去後，井蓋即回復原來模樣，令人無法看到大鵝。奶奶於是打開井蓋，成功救出大鵝，表示以後會注意安全，關好井蓋。

主人救回大鹅。(視頻截圖)
主人救回大鹅。(視頻截圖)

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