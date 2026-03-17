「中國第一廟會」C位攤30天使用權 豬蹄老闆27萬元得標

張樂以27萬元的價格競得太昊陵廟會「網紅攤位」。(取材自微博)

曾單日創出約82.5萬人參拜紀錄的太昊陵廟會，「網紅攤位」（C位）拍賣已於16日結束，最終由淮陽本地95後小夥張樂以27萬元人民幣（約3.9萬美元）的價格競得，攤位面積約9-11平方米，使用期為農曆二月初二至三月初三（共30 天），攤主計畫在此售賣麻辣豬蹄並推廣其美食品牌。在2022年，該網紅攤位拍賣價最高達98萬元，但在經濟下行情況下，拍賣也跟著下滑。

極目新聞報導，河南周口淮陽太昊陵廟會2026年網紅攤位（30天使用權）拍賣正式開拍，今年共設置了198個攤位。全場最高價格「C位」攤位，最後由淮陽本地麻辣豬蹄品牌創始人張樂以27萬元得標，自稱擁有「百十家線下門店」，主營業務就是售賣麻辣豬蹄，此次競標旨在將豬蹄打造為淮陽特色美食名片，同時為品牌引流。

張樂預期在這30天當中，日營業額可達10 萬元以上，有信心在廟會期間收回成本。據悉，以30天總成本27萬計算，日均成本9000元，需至少日銷360隻豬蹄（25元/隻）才能覆蓋租金，實現「日賺10萬」需超高客流轉換效率。

該「標王攤位」歷年成交價呈現過山車式變化：2022年創98萬元巔峰；2023年降至41萬元；2025年僅12.6萬元；張樂表示，該攤位約9平方米，今年1萬元起拍，第一次加價後就到了15萬元，他原本準備花費50萬元拿下攤位，這次花27萬元比較符合他的預期。

太昊陵廟會為期30天，被譽為中國規模最大、人數最多的古廟會，單日客流量曾超82.5萬人次，被列入金氏世界紀錄。位於周口市淮陽區的太昊陵，是為紀念「三皇之首」太昊伏羲氏而修建的陵廟合一的大型古建築群，為全國重點文物保護單位，中國18大名陵之一，廟會歷史超千年，兼具民俗與商業價值，也被稱為，中國第一廟會」。

張樂以27萬元的價格競得太昊陵廟會「網紅攤位」。（取材自極目新聞）