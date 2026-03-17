我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

「中國第一廟會」C位攤30天使用權 豬蹄老闆27萬元得標

中國新聞組╱北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張樂以27萬元的價格競得太昊陵廟會「網紅攤位」。(取材自微博)
張樂以27萬元的價格競得太昊陵廟會「網紅攤位」。(取材自微博)

曾單日創出約82.5萬人參拜紀錄的太昊陵廟會，「網紅攤位」（C位）拍賣已於16日結束，最終由淮陽本地95後小夥張樂以27萬元人民幣（約3.9萬美元）的價格競得，攤位面積約9-11平方米，使用期為農曆二月初二至三月初三（共30 天），攤主計畫在此售賣麻辣豬蹄並推廣其美食品牌。在2022年，該網紅攤位拍賣價最高達98萬元，但在經濟下行情況下，拍賣也跟著下滑。

極目新聞報導，河南周口淮陽太昊陵廟會2026年網紅攤位（30天使用權）拍賣正式開拍，今年共設置了198個攤位。全場最高價格「C位」攤位，最後由淮陽本地麻辣豬蹄品牌創始人張樂以27萬元得標，自稱擁有「百十家線下門店」，主營業務就是售賣麻辣豬蹄，此次競標旨在將豬蹄打造為淮陽特色美食名片，同時為品牌引流。

張樂預期在這30天當中，日營業額可達10 萬元以上，有信心在廟會期間收回成本。據悉，以30天總成本27萬計算，日均成本9000元，需至少日銷360隻豬蹄（25元/隻）才能覆蓋租金，實現「日賺10萬」需超高客流轉換效率。

該「標王攤位」歷年成交價呈現過山車式變化：2022年創98萬元巔峰；2023年降至41萬元；2025年僅12.6萬元；張樂表示，該攤位約9平方米，今年1萬元起拍，第一次加價後就到了15萬元，他原本準備花費50萬元拿下攤位，這次花27萬元比較符合他的預期。

太昊陵廟會為期30天，被譽為中國規模最大、人數最多的古廟會，單日客流量曾超82.5萬人次，被列入金氏世界紀錄。位於周口市淮陽區的太昊陵，是為紀念「三皇之首」太昊伏羲氏而修建的陵廟合一的大型古建築群，為全國重點文物保護單位，中國18大名陵之一，廟會歷史超千年，兼具民俗與商業價值，也被稱為，中國第一廟會」。

張樂以27萬元的價格競得太昊陵廟會「網紅攤位」。（取材自極目新聞）
張樂以27萬元的價格競得太昊陵廟會「網紅攤位」。（取材自極目新聞）

太昊陵廟會鳥瞰。（取材自極目新聞）
太昊陵廟會鳥瞰。（取材自極目新聞）

世報陪您半世紀

上一則

熱賣到2度停售 胖東來169元「方糖戒指」再上架 每人限購5枚

下一則

「黃天鵝」雞蛋人工色素超標？創始人馮斌：沒添加

延伸閱讀

鑽戒平替賣斷貨 胖東來169元方糖戒指再上架

鑽戒平替賣斷貨 胖東來169元方糖戒指再上架
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
中國再傳文物遭盜賣 消失10餘年元代琉璃竟現身二手平台

中國再傳文物遭盜賣 消失10餘年元代琉璃竟現身二手平台
全球8輛…4000萬元超跑被上海法院600萬拍掛 1原因沒人買

全球8輛…4000萬元超跑被上海法院600萬拍掛 1原因沒人買

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…