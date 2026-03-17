捐二戰日軍侵華相冊結緣 美青年埃文凱爾宣布定居天津

令埃文感動且驚訝的是，2025年正巧是他的本命年。他入鄉隨俗地穿了紅毛衣，為了好運加倍，還穿上了紅秋褲。(取材自杭州日報)

美國青年埃文凱爾（Evan Kail）因捐贈記載日軍侵華罪證的二戰相冊與中國結緣，3月15日，他透過社交媒體宣布將定居中國，消息迅速衝上微博熱搜第一；據悉，他曾在直播中表示，在天津有了家的感覺，因為該地建築風格與自己的老家很像，有一種強烈的歸屬感。埃文凱爾入鄉隨俗穿紅毛衣、紅秋褲的畫面，也令中國網友備感親切。

2022年，當時在美國經營典當行的埃文凱爾收到一本二戰相冊，察覺其中可能記錄日軍侵華罪證，便以1000美元購下，並無償捐贈給中國駐芝加哥總領事館。因為捐贈相冊，他曾遭受死亡威脅，甚至一度穿著防彈衣工作，並長期接受心理治療。

2024年11月，埃文凱爾首次訪問中國，先後前往北京、天津、上海、武漢、南京、哈爾濱等城市，被中國人接機、送軍大衣、邀他到家裡作客等熱情打動；期間他還受邀參加2025年中央廣播電視總台蛇年春節聯歡晚會，逐漸被更多中國民眾認識。

這趟旅行原定在中國待30天，沒想到一待就是90天。臨別時，埃文凱爾在機場當場落淚，並稱在中國的這段時間是人生中最美好的日子，還說「中國是第二個家，還會回來的」。果然，2025年3月，埃文凱爾第二次赴中，這次，他推著滿滿六大箱行李，被不少人打趣，「真的把中國當成第二故鄉了」。

這次，他在廣州用AI工具探索嶺南文化，學習粵劇、醒獅等非遺項目；參與深圳斯巴達勇士賽，此期間他明確表示「未來70%-80%時間將在中國度過」。2025年12月，他重訪南京，並承諾，此後每年南京大屠殺死難者國家公祭日都會前往悼念。

2026年3月15日，埃文凱爾直接宣布將定居中國，其帳號IP定位顯示為天津。據悉，他曾在直播中說在天津有了家的感覺，因為天津的建築風格與自己的老家美國明尼蘇達州很像，有一種強烈的歸屬感。

目前，埃文凱爾已在天津成立文化工作室，計畫深耕歷史傳播與民間外交。

埃文凱爾定居中國的決定，得到不少網友支持，紛紛表示，「好好好，不差一雙筷子」、「歡迎你我的朋友」、「真正的國際友人」、「有朋自遠方來，不亦樂乎」。

2022年11月，埃文凱爾無償向中國捐贈一本記錄日軍侵華罪行的二戰相冊。（圖／取自人民網）

埃文凱爾在中國走紅後，已成為宣揚中美友好的新樣板。圖為埃文凱爾赴中國國家博物館參觀，收到一名中國遊客送的鳳冠冰箱貼後與其合照留念。（新華社）