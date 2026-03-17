315晚會幕後／央視記者臥底車企變公司二把手 談驚心瞬間

卧底成公司「二把手」的央視「3·15」記者老K，講述了一段過往暗訪驚心瞬間。（取材自北京日報）

一年一度的「315」晚會結束了，但關注、監管與整改的背後，為挖掘核心證據，揭露各行各業不為人知的一面，智勇雙全的臥底記者往往得付出超乎想像的努力；央視新聞昨發布了一個視頻，調查記者老K講述自己臥底某二手車平台後，一路從銷售做到高管的傳奇經歷。

第一財經資訊報導，2021年，記者老K因一段「315記者為取證當上公司二把手」的視頻走紅。為揭露二手汽車交易平台欺騙消費者的問題，央視總台調查記者老K曾受315晚會導演委派，去某二手汽車平台臥底。進入該公司後，老K幹起了銷售，從零基礎的小白，一點點做出了業績。

然而老K發現，銷售做得再好也拿不到核心證據，於是「一著急一努力」，便升到了公司二把手，他的生活立刻發生了巨大的變化，工資水漲船高，手下還簇擁十幾個小弟，紛紛叫自己「老大」，更重要的是，調查取證的工作也順風順水起來，成功接觸到公司所有的內部資料。

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這下輪到315總導演慌了，生怕他「叛變」，每天一通電話「噓寒問暖」。老K自我調侃稱：「如果不是總導演說，還有更好的臥底機會，我估計就不會回來了」。網友對此大呼，「這不就是現實版的『無間道』嘛！」

據報導，記者老K還講述了一段過往暗訪驚心瞬間，有次老K與年輕記者一起暗訪，在騎共享單車趕路時不慎摔倒在地，腿被自行車壓倒。他們被路人圍觀後，第一反應不是疼，而是擔心被關注，進而暴露身分，「做我們這種調查工作，很不想被人注意到，當被人圍觀後，第一反應是『壞了，被人關注到了』，有可能會有暴露的風險」。

訪談最後，老K感慨表示，「做調查記者時，雖然你身處黑暗，但始終都要追求光明」。