帶貨「雙氧水」加工的毛肚 千萬粉絲網紅鹿哈恐賠90億

網紅「鹿哈」在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣。(視頻截圖)

以模仿男星鹿晗而走紅的千萬粉絲網紅「鹿哈」，其在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣，涉違規使用化學品「雙氧水」加工；四川官方昨對此發布通報，已責令該涉事商廠四川川牛福食品有限公司停業整頓，並對該企業立案調查。據了解，若涉事工場違法生產，由於「鹿哈」曾做出「假一賠三」、「假一賠十」的承諾，按其驚人銷量計算，他個人可能面臨高達26.9億元（人民幣，下同）甚至89.7億元的天價賠償。

25歲的鹿哈本名凌達樂，因外貌酷似藝人鹿晗走紅，近年轉型帶貨主播，目前粉絲總數近千萬，凌達樂名下關聯三家公司，兩家為存續狀態。凌達樂曾自曝，直播帶貨七個月賺了3500萬。

鹿哈此次涉及食品安全風波在他於直播間所賣的即食毛肚（牛肚）肚。鹿哈帶貨宣傳的開袋即食千層肚產品，宣稱「沒有任何腥味」、「免切免洗免煮」、「假一賠十」、「假一賠三」引發熱賣，鹿哈稱累計售出該產品3000萬單。

但此後有媒體踢爆稱，該毛肚產品的生產工場衛生條件惡劣，經煮熟的牛肚被直接攤放在破裂且滿布汙水地面冷卻；有工人更在處理食材的過程中吸菸，且該生產車間有涉嫌超範圍使用雙氧水泡發毛肚的嫌疑。

凌達樂所在公司的一名負責人對此表示，相關問題曝光後，公司方面馬上聯繫生產廠家。當地市場監管局第一時間查封工廠，並取樣送檢，目前各方正在等待檢測結果和官方報告。涉事毛肚是之前與某品牌方公司合作的產品，此前提供的生產許可證和檢測報告等資料均符合國家標準。品牌方提供給他們的視頻中，工廠內部環境看起來很正規，與曝光的視頻內容大相逕庭。

該負責人表示，由於相關毛肚商品評分不高，主播帶貨一段時間後已更換合作廠家。等待官方出具調查結果後，如果確有問題，會追究品牌方和廠家的責任，公司也會對消費者負責。

此事也引來官方介入。據觀察者網報導，四川南充市嘉陵區市場監督管理局昨發布該產品涉事川牛福食品有限公司生產環境等問題情況通報指出，該局已對該企業進行立案調查，責令其立即暫停生產，進行停業整頓，對其相關原料及成品進行先行登記保存，並於當日抽樣送檢，後續將根據調查核實情況，依法嚴肅查處食品違法經營行為。

據報導，以鹿哈直播間累計售出該產品3000萬單計算，若按「假一賠三」承諾，需賠償消費者26.9億元；若適用「假一賠十」，賠償金額將高達89.7億元。

對於四川官方的通報，鹿哈方面昨表示正在核實情況。