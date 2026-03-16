我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

帶貨「雙氧水」加工的毛肚 千萬粉絲網紅鹿哈恐賠90億

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網紅「鹿哈」在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣。(視頻截圖)
網紅「鹿哈」在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣。(視頻截圖)

以模仿男星鹿晗而走紅的千萬粉絲網紅「鹿哈」，其在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣，涉違規使用化學品「雙氧水」加工；四川官方昨對此發布通報，已責令該涉事商廠四川川牛福食品有限公司停業整頓，並對該企業立案調查。據了解，若涉事工場違法生產，由於「鹿哈」曾做出「假一賠三」、「假一賠十」的承諾，按其驚人銷量計算，他個人可能面臨高達26.9億元（人民幣，下同）甚至89.7億元的天價賠償。

25歲的鹿哈本名凌達樂，因外貌酷似藝人鹿晗走紅，近年轉型帶貨主播，目前粉絲總數近千萬，凌達樂名下關聯三家公司，兩家為存續狀態。凌達樂曾自曝，直播帶貨七個月賺了3500萬。

鹿哈此次涉及食品安全風波在他於直播間所賣的即食毛肚（牛肚）肚。鹿哈帶貨宣傳的開袋即食千層肚產品，宣稱「沒有任何腥味」、「免切免洗免煮」、「假一賠十」、「假一賠三」引發熱賣，鹿哈稱累計售出該產品3000萬單。

但此後有媒體踢爆稱，該毛肚產品的生產工場衛生條件惡劣，經煮熟的牛肚被直接攤放在破裂且滿布汙水地面冷卻；有工人更在處理食材的過程中吸菸，且該生產車間有涉嫌超範圍使用雙氧水泡發毛肚的嫌疑。

凌達樂所在公司的一名負責人對此表示，相關問題曝光後，公司方面馬上聯繫生產廠家。當地市場監管局第一時間查封工廠，並取樣送檢，目前各方正在等待檢測結果和官方報告。涉事毛肚是之前與某品牌方公司合作的產品，此前提供的生產許可證和檢測報告等資料均符合國家標準。品牌方提供給他們的視頻中，工廠內部環境看起來很正規，與曝光的視頻內容大相逕庭。

該負責人表示，由於相關毛肚商品評分不高，主播帶貨一段時間後已更換合作廠家。等待官方出具調查結果後，如果確有問題，會追究品牌方和廠家的責任，公司也會對消費者負責。

此事也引來官方介入。據觀察者網報導，四川南充市嘉陵區市場監督管理局昨發布該產品涉事川牛福食品有限公司生產環境等問題情況通報指出，該局已對該企業進行立案調查，責令其立即暫停生產，進行停業整頓，對其相關原料及成品進行先行登記保存，並於當日抽樣送檢，後續將根據調查核實情況，依法嚴肅查處食品違法經營行為。

據報導，以鹿哈直播間累計售出該產品3000萬單計算，若按「假一賠三」承諾，需賠償消費者26.9億元；若適用「假一賠十」，賠償金額將高達89.7億元。

對於四川官方的通報，鹿哈方面昨表示正在核實情況。

網紅「鹿哈」在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣。(視頻截圖)
網紅「鹿哈」在直播間所售即食毛肚，被媒體揭露生產工廠環境惡劣。(視頻截圖)

世報陪您半世紀

上一則

315晚會打假／AI大模型遭「投毒」 付費洗腦成灰色產業鏈

下一則

315晚會打假／麻辣燙「劉文祥」 鴨肉當豬肉、牛肉賣

延伸閱讀

央視踢爆「黑心雞爪」用雙氧水漂白 被點名公司股東只回4個字

央視踢爆「黑心雞爪」用雙氧水漂白 被點名公司股東只回4個字
鴨肉充牛肉 中國麻辣燙連鎖店「劉文祥」被查

鴨肉充牛肉 中國麻辣燙連鎖店「劉文祥」被查
新疆阿勒泰血腥一幕 2級國保赤狐咬人 疑在雪場被打死

新疆阿勒泰血腥一幕 2級國保赤狐咬人 疑在雪場被打死
中國再傳文物遭盜賣 消失10餘年元代琉璃竟現身二手平台

中國再傳文物遭盜賣 消失10餘年元代琉璃竟現身二手平台

熱門新聞

中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘