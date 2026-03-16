「增肌神藥」害慘上海健身女 爆痘、公鴨嗓、長出喉結

憑藉藥物的強力催化，陳女男性化特徵日益明顯，聲音愈來愈粗、長出喉結，生殖器官也出現異常發，胸口出現爆痘。（取材自央視新聞）

當下全民健身熱潮興起，追求健美身材成為一種時尚。然而，央視近日調查發現，在一些電商平台和社交媒體上，不少帳號都在推銷一種「科技健身」產品，聲稱增加肌肉的速度是自然健身的三到五倍。

央視調查發現，不少帳號推出的「科技健身」，核心產品是一類名為「合成代謝類固醇」的物質。在短視頻平台上，名為「健身科技Cycle」的帳號在主頁介紹：「只做科技健身」、「了解類固醇增肌」；帳號「科技健身NO.1」，則直接曬出30種「合成代謝類固醇」價目表，顯示「限時6.8折」。

央視以健身愛好者的身分聯繫了多位自稱「健康規畫師」、「健身教練」的賣家。微信帳號名為「合成科技TT」的賣家聲稱，這款包含三種「合成代謝類固醇」的增肌組合，六瓶售價2000元（人民幣，下同，約289.8美元）。該賣家稱其手中的貨源雖為國產，但純度保證不低於75%，還發送了增肌效果對比圖。

另一位微信帳號名為「Cn健身」的賣家則聲稱只做進口貨源，推薦了另一款包含三種合成代謝類固醇的增肌組合，三瓶報價1800元，同時宣稱該產品「沒有副作用，不傷肝，是公認最安全的『科技』」。

報導指出，北京幾家健身機構健身教練表示，健身圈使用類固醇的現象較普遍。教練透露，健身愛好者手中的合成代謝類固醇，有的來自網上，有的來自健身工作室或是一些私人教練。儘管賣家宣稱其產品「安全、無副作用」，但許多健美愛好者在使用後出現了不同程度的身體損傷，部分甚至造成了不可逆的永久性傷害。

上海陳姓女子為了參加業餘健美比賽，聘請一位教練，開始高強度訓練。陳女表示，教練推薦她用「美替」，全稱為「美替諾龍」，是在健美圈流行的類固醇針劑，也就是人工合成雄激素，號稱能幫助使用者快速增加肌肉和力量，減少體脂。

據報導，憑藉藥物的強力催化，陳女的肌肉圍度與緊實度在短期內激增。但男性化特徵也日益明顯。她的聲音變得愈來愈粗，生殖器官也出現了異常發育，胸口出現爆痘。在近半年時間內，她陸續服用了教練兜售的康利龍、氧雄龍、美替諾龍等多種合成代謝類固醇，錢沒少花，健康狀況卻愈來愈差。而對這些產品，教練根本不能說清合法來源。

陳女還長出了喉結，她說，「很難過，因為你沒辦法接受自己，你看我聲音突然間就破了，就是跟公鴨嗓一樣」。她最終選擇了報警，目前案件正處於檢察機關審查起訴階段。

報導指出，合成代謝類固醇是人工合成的雄性激素衍生物，1930年代被德國科學家研發用於治療性腺機能減退，後因能促進肌肉生長的特性被運動員濫用。1970年代中期，國際奧委會開始禁止其在競技體育中使用。醫療專家介紹，長期濫用合成代謝類固醇的人群，心血管疾病、重度臟器損傷的發病風險遠高於普通人群。

據國家體育總局、商務部、國家衛生健康委員會等部門聯合發布的「2026年興奮劑目錄公告」，合成代謝類固醇屬於國家管制的興奮劑，嚴禁非醫療用途使用。除了醫療等合法目的外，其他個人和組織均不得生產、銷售或進口。

據報導，近年來，海關、公安等部門監督執法發現，在健身行業不斷蔓延的合成代謝類固醇不少都是非法自製、假冒以及走私的產品。之所以形成完整黑色利益鏈條，根源在於健身增肌的旺盛需求與高額暴利驅動。數十倍，甚至上百倍的利潤空間，讓不少人鋌而走險，通過走私入境、地下生產、網絡分銷等方式，構建產業鏈。

一些電商平台和社交媒體上，不少帳號都在推銷一種「科技健身」產品，聲稱增加肌肉的速度是自然健身的三到五倍。（取材自央視新聞）