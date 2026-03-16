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內蒙女遠嫁北京生病 父母寄超大包裹 打開竟是「整頭牛」

中國新聞組／北京16日電
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北京一名女子收到內蒙老家的父母寄來超大包裹，打開發現竟是「一整頭牛」。(視頻截圖)
北京一名女子收到內蒙老家的父母寄來超大包裹，打開發現竟是「一整頭牛」。(視頻截圖)

北京一名女子因身體不適在家休養，遠在內蒙古老家的父母得知消息後，透過物流寄來一個體積龐大的包裹。女子打開後驚訝發現，父母竟寄來「一整頭牛」。事件曝光後在網路上引發熱議，不少網友直呼父母「太豪橫了

」，也有人感嘆這是最樸實的親情。

綜合媒體報導，常姓女子來自內蒙古赤峰，遠嫁並定居北京。日前她因生病在家休養，父母得知後並未多問，只是默默寄出一個超大的包裹，體積大到連物流人員看到都忍不住多看幾眼，也讓常女士十分好奇裡面究竟裝了什麼。

常女士回憶，當她打開箱子時，裡面整齊堆滿一包包獨立包裝的肉品。進一步拆開後才發現，這些全都是父母從老家寄來的牛肉，而且依不同部位分門別類，凍得結結實實，整整齊齊碼在箱子裡再分裝寄送，幾乎等同於把「一整頭牛」處理好後寄到北京。

她將開箱過程分享到網路後，引發大量網友討論。不少人留言表示「父母太疼女兒了」、「這份愛真的很實在」，也有人形容這樣的關心方式十分「硬核」。

常女士表示，父母平時不太善於表達情感，但總會用實際行動關心孩子。母親在電話中只簡單說了一句：「你身體好了，媽心裡就寬敞了。」雖然語氣平淡，卻讓她十分感動。

不少網友也在留言區分享類似經驗，認為父母的關愛往往不在華麗言語，而是在生活細節中展現。對許多在外地生活或打拚的子女而言，即使長大成人，在父母眼中仍然是需要被照顧的孩子。有人形容，這一箱牛肉不只是食物，更像是一份來自家人的牽掛與關懷。

北京一名女子收到內蒙老家的父母寄來超大包裹，打開發現竟是「一整頭牛」。(視頻截圖...
北京一名女子收到內蒙老家的父母寄來超大包裹，打開發現竟是「一整頭牛」。(視頻截圖)

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