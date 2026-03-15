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中電商平台充電寶3C認證多是「套牌」 三無電芯有隱患

中國新聞組╱北京15日電
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中國電商平台被指仍大量販售貼「假3C認證」的充電寶，許多產品其實是沒有生產資訊與品質證明的「三無電芯」，存在風險。（取材自央視網）
中國電商平台被指仍大量販售貼「假3C認證」的充電寶，許多產品其實是沒有生產資訊與品質證明的「三無電芯」，存在風險。（取材自央視網）

中國製充電寶(行動電源)去年頻傳起火爆炸災情，還引發多起飛安事故，儘管官方其後下架問題產品，將多家廠商列入黑名單，嚴禁銷售未獲3C認證的充電寶，但媒體調查發現，中國電商平台迄今仍充斥大量貼上假3C認證，甚至惡意套牌的劣質充電寶，極易短路起火，這些充電寶不僅外殼沒有阻燃能力，內部極易短路起火的「三無電芯」也存在巨大隱患。

近日，有位吳先生透過中國之聲「新聞縱橫」節目反映，在電商平台購買有3C認證的充電寶，簡介上寫可上飛機、火車。收到貨後卻發現它只有一個3C的標，只有一個廠商名字，沒有地址。他在工商系統上查詢，找不到這家廠商。

經查詢黑貓投訴等平台發現，吳先生的遭遇並非個案。大量消費者反映，商店提供的3C編碼在「全國認證認可信息公共服務平台」根本查不到，甚至商品頁面上公示的3C認證編號都是「套牌」，也就是隨便找一家已公開的3C認證編號，複製到自己的商品頁面上，電商平台也沒有進一步審核。

據報導，經查詢多款網售充電寶發現，許多頁面的所謂3C認證都是假的。比如在某平台商城銷售的「3C認證可上飛機－戶外應急20000毫安培時大容量充電寶」，頁面上傳的3C認證編號的生產者為「順興宇通科技有限公司」，該認證早在去年5月就被註銷；上面印的生產廠商是「商州科技有限公司」，查詢「國家企業信用信息公示系統」發現，這家公司根本不存在。

記者從多個電商平台購買了多款有3C標示充電寶，不少產品都有此類問題。在某電商平台上，甚至有的商品連「上傳3C認證編號」這一步都省略，直接號稱是「3C充電寶」，但實際上是「三無」產品（無生產日期、無品質合格證以及無生產廠商）。

報導還提到，消費者王先生花人民幣69元在另一個電商平台買了一款科諾克牌充電寶，查詢3C認證訊息發現，該產品是2025年7月15日生產的，但其生產商科訊騰科技有限公司的3C認證，早在2025年3月28日已被撤銷。王先生向平台反映後雖然拿到退款，但截至發稿，相關產品依舊在銷售。

報導指出，以科諾克品牌為例，其充電寶由兩家企業分別代工，科訊騰科技有限公司已經停工；另一家代工廠正鵬仕智慧科技有限公司的3C認證，也已經於2026年2月1日被暫停，但記者3月初到工廠現場，卻看到仍在生產充電寶。

中國電子技術標準化研究院安全中心實驗室進行檢測後，實驗人員發現這些充電寶不僅外殼印刷的訊息是假的，內部電芯也沒有按照要求印刷生產廠商的訊息，屬於三無電芯。

實驗室工作人員指出，這些充電寶一旦因為過度充電或短路發生「熱失控」，外殼就成了保護消費者的最後一道防線。然而，在關鍵的外殼阻燃試驗中，這些劣質充電寶非但無法減緩燃燒，甚至可能成為助燃物。

面對真假難辨的3C標誌，消費者究竟該如何避開？中國電子技術標準化研究院安全中心實驗室主任耿振峰說，首先就是建議不要追求極致的低價，不要貪圖便宜；消費者在購買下單之前，可以先跟客服索要這款產品的3C認證訊息，然後在「國家認證認可監督管理委員會」網站查詢，確認認證型號訊息匹配一致後再下單。

產品依舊在銷售。（取材自央視網）
產品依舊在銷售。（取材自央視網）

王先生購買的充電寶。(取材自央視)
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