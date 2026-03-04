倫敦機場求助…18小時未進食 21歲河北女發帖 結局暖了

成功會面的小然和小魚。（取材自小紅書）

河北21歲女孩小然（化名）日前在倫敦希思洛機場轉機時，因忘記帶Visa信用卡、無法使用銀聯取現與行動支付 ，在18小時未進食的情況下於社交平台發帖求助，短短半小時內不僅獲得大量網友支援，更獲一名陌生網友邀請共進晚餐，兩人最終還搭乘同一班機回國。

瀟湘晨報報導，2月28日，就讀於無錫某高校的小然結束冰島 旅行，在希思羅機場T3航站樓轉機回國。她嘗試在T3多處標示「支持銀聯」的ATM與櫃台取現，均未成功；身上沒有英鎊現金，也無法使用微信 、支付寶。自冰島落地以來近18小時，她僅靠半袋零食與半瓶水充飢。

走投無路之下，小然嘗試在小紅書發帖求助。令她意外的是，善意迅速湧現。今年28歲、來自福建福州的高校教師小魚（化名）當時正於T3的Spuntino用餐，便主動邀請小然前來共餐。

「當時我正在吃炸雞，無聊刷小紅書，因為定位精準，就刷到了小然的求助帖。」小魚說。

巧合的是，Spuntino正是小然原本鎖定的餐廳，但因不接受銀聯與支付寶而作罷。收到邀請後，她幾乎立刻前往會面。兩人見面毫無陌生感，相談甚歡。

席間小然與小魚兩人還發現竟是同一班回國航班旅客，「能在異國機場遇到，還能一起回國，真的太巧了。」小魚說。

小魚表示，作為一名高校老師，小然的年紀和她的學生相仿能，「我總想著，如果我的學生在世界各地伸出援手」。 「對我來說，這只是一件很小的事，但能幫別人，我也很開心。」

這段經歷也讓小然對社群平台的力量有了新認識。如果以後在社群平台上看到別人求助，她一定會先站出來伸出援手，「平安落地後，我打開小紅書，看到大家的評論，真的被暖哭了」。