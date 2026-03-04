我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓堵車費 法院裁定維持收費 川普政府無權撤銷

紐約2歲童免費托育 今秋4區域先行 釋出2000名額

倫敦機場求助…18小時未進食 21歲河北女發帖 結局暖了

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成功會面的小然和小魚。（取材自小紅書）
成功會面的小然和小魚。（取材自小紅書）

河北21歲女孩小然（化名）日前在倫敦希思洛機場轉機時，因忘記帶Visa信用卡、無法使用銀聯取現與行動支付，在18小時未進食的情況下於社交平台發帖求助，短短半小時內不僅獲得大量網友支援，更獲一名陌生網友邀請共進晚餐，兩人最終還搭乘同一班機回國。

瀟湘晨報報導，2月28日，就讀於無錫某高校的小然結束冰島旅行，在希思羅機場T3航站樓轉機回國。她嘗試在T3多處標示「支持銀聯」的ATM與櫃台取現，均未成功；身上沒有英鎊現金，也無法使用微信、支付寶。自冰島落地以來近18小時，她僅靠半袋零食與半瓶水充飢。

走投無路之下，小然嘗試在小紅書發帖求助。令她意外的是，善意迅速湧現。今年28歲、來自福建福州的高校教師小魚（化名）當時正於T3的Spuntino用餐，便主動邀請小然前來共餐。

「當時我正在吃炸雞，無聊刷小紅書，因為定位精準，就刷到了小然的求助帖。」小魚說。

巧合的是，Spuntino正是小然原本鎖定的餐廳，但因不接受銀聯與支付寶而作罷。收到邀請後，她幾乎立刻前往會面。兩人見面毫無陌生感，相談甚歡。

席間小然與小魚兩人還發現竟是同一班回國航班旅客，「能在異國機場遇到，還能一起回國，真的太巧了。」小魚說。

小魚表示，作為一名高校老師，小然的年紀和她的學生相仿能，「我總想著，如果我的學生在世界各地伸出援手」。 「對我來說，這只是一件很小的事，但能幫別人，我也很開心。」

這段經歷也讓小然對社群平台的力量有了新認識。如果以後在社群平台上看到別人求助，她一定會先站出來伸出援手，「平安落地後，我打開小紅書，看到大家的評論，真的被暖哭了」。

小然在小紅書求助。（取材自小紅書）
小然在小紅書求助。（取材自小紅書）

世報陪您半世紀

冰島 行動支付 微信

上一則

電影「鏢人」拐彎箭能行嗎 中科院物理所：只是藝術加工

延伸閱讀

剛下機行李沒了...她遊南極全程靠「借」 求償被踢皮球

剛下機行李沒了...她遊南極全程靠「借」 求償被踢皮球
中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲
不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」
她用AI生成「食物發霉照」索償13次 業者氣炸報警逮人

她用AI生成「食物發霉照」索償13次 業者氣炸報警逮人

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀