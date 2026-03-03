隨神舟21號上太空 航天鼠「生更多」 人類能否太空繁衍掀討論

中國研究發現，老鼠送上太空後，比普通小鼠還會生。（取材自央視新聞微信公眾號）

中國「神舟21號」太空 船去年將四隻實驗小鼠帶上中國空間站，這是中國首次開展的空間站小型哺乳動物科學實驗。央視新聞報導，「航天小鼠」返回地球僅三個多月，其中一對小鼠迄今已順利生下三窩幼鼠，三胎分別生了九隻、十隻和九隻幼鼠，比普通小鼠還會生。

去年11月中旬，這四隻「航天小鼠」隨中國太空人返回地面。2025年12月，其中一隻返回的雌鼠與同批返回的雄鼠交配後，於12月10日凌晨產下九隻幼鼠，最終有六隻存活。

該雌鼠之後又成功孕育兩胎，第二窩於今年1月5日出生十隻幼鼠，存活七隻；第三窩於2月18日出生九隻幼鼠，存活七隻。

央視新聞指出，小鼠和人類基因的相似度高達85%，各種實驗對人類具有重要的參考價值，而且小鼠堪稱「生育超人」，從懷孕到分娩所需時間約三周，生產完就能立刻懷孕，而幼鼠長到兩個月大就具備生育能力，這讓科學家能在短時間裡觀察到太空經歷對小鼠繁殖和後代健康的影響。

報導稱，這次實驗最特別之處是發現，上過太空的這隻雌鼠比普通小鼠還能生。分別於去年12月10日、今年1月5日和2月18日相繼產下三窩小鼠。正常情況下，地面小鼠一胎約生育五到七隻，但這隻「航天小鼠」三胎分別生了九隻、十隻和九隻。

央視新聞表示，研究人員透過監視器持續觀察小鼠每天的進食飲水等生活習性還發現，「航天小鼠」三次生下的幼鼠「性格」也在悄悄發生改變。

第一窩小鼠整體比較「社恐」，喜歡把棉花堵入窩中，把自己嚴嚴實實藏在裡面，很少出來活動；第二窩小鼠明顯更放鬆，不再把棉花全拖進窩中，更願意主動出來探索、跑動，整體來看一胎比一胎更適應地面生活。

央視新聞表示，這些細微的變化，也為研究太空生命繁衍提供了重要線索。按規畫，中國研究團隊將開展更長周期的小鼠空間科學實驗，模擬人類在軌駐留半年以上的生活，研究小鼠的生理反應與空間適應性，而這些研究都在逼近一個最為核心的問題：人類究竟能不能在太空繁衍生息。