不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

快訊

中國新聞組╱北京2日電
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)
近日，一名七旬老人因不識字且不會講普通話，在乘坐從西安咸陽機場飛往大連周水子機場的航班時，引發網路熱議。事件源於公益博主趙晨的在線求助，他表示，岳母將於2月28日晚間8點起飛，預計晚間10點20分抵達大連，由小舅子接機。由於航班暫不提供無陪老人服務，他對岳母的安全十分擔憂，於是呼籲網友提供協助。

遼瀋晚報報導，為了讓岳母順利完成旅程，趙晨臨時製作了一張「野生版」A4卡片，上面寫明信息以求助。沒想到，這張簡單的卡片短短半天吸引超過1700萬網友關注。趙晨透露，一名同乘該航班的乘客「緣為冰」主動伸出援手，全程護送其岳母，直到順利交到接機家人手中。

報導指出，「緣為冰」本名雷昱明，今年21歲，當天正從青海西寧前往大連上大學；在咸陽機場中轉期間，他刷抖音偶然看到趙晨的求助信息，耗費半小時找到老人。登機後，老太太出現輕微暈機反應，甚至嘔吐，幸得空乘人員悉心照料。雷昱明陪伴老人取行李，將其送到接機的家人手中，老人家屬提出支付車費，雷昱明婉拒，表示只是「舉手之勞」。

趙晨對媒體表示，「在外互助父母的協議又一次在我家人身上生效」。他同時感謝從西安至大連兩地機場的工作人員，以及評論區數以千計的網友熱心參與和問候，讓他倍感溫暖。趙晨稱，看著評論區內大量暖心留言，眼眶不禁濕潤，「謝謝你們在這個路口幫助了我媽媽，放心吧，下個路口我也會幫助你們的父母」。

據央視新聞「遇見你」欄目報導，公共場所中，不少老人因行動不便或不熟悉環境而面臨困難，趙晨自2014年起便開始助老行動。當年女兒出生時，媽媽從老家帶來大量用品，由於不熟悉路線，坐公交車走錯方向，幸好遇到一位女大學生護送到醫院病房門口，這讓趙晨深受觸動。自此，他便養成留意身邊老人的習慣，並製作「如果需要幫助，請拍拍我的卡片」，方便老人求助。

目前，「互助父母倡議」已吸引超過21萬名聯合發起人遍及全中國各地，倡議將「舉手之勞」化為日常行為。趙晨希望透過自身行動，提醒社會關注老年群體的出行安全，也鼓勵更多年輕人積極參與助老行動。趙晨說，這類舉手之勞的善意，無需額外報酬，卻能給老人帶來實實在在的安全與心理安慰，也為社會建立起互助友愛的正向氛圍。

機場工作人員幫助老人。(取材自遼瀋晚報)
