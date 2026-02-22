中國AI大模型智譜就GLM Coding Plan出問題致歉 並推補償方案

我的頻道

記者謝守真／即時報導
有「中國的OpenAI」之稱的中國大模型公司智譜21日就旗下AI程式訂閱套餐GLM Coding Plan出現問題致歉，指其新一代旗艦模型GLM-5發布後，犯了三錯誤，包括規則透明度不夠、GLM-5灰度節奏太慢、老用戶升級機制設計粗糙。（取材自自智譜官網）
有「中國的OpenAI」之稱的中國大模型公司智譜21日就旗下AI程式訂閱套餐GLM Coding Plan出現問題致歉，指其新一代旗艦模型GLM-5發布後，犯了三錯誤，包括規則透明度不夠、GLM-5灰度節奏太慢、老用戶升級機制設計粗糙。（取材自自智譜官網）

中國國產AI大模型龍頭公司智譜21日發出致歉信，針對旗下人工智慧（AI）程式訂閱套餐GLM Coding Plan出現問題致歉，指其新一代旗艦模型GLM-5發布後，犯了包括規則透明度不夠、GLM-5灰度節奏太慢等錯誤。同時，智譜還公布有關處理和補償方案。

綜合媒體指出，智譜21日在致歉信中表示，「GLM-5發布後，本該是讓大家爽寫代碼的日子，結果這幾天發現，估計讓不少兄弟想順着網線過來敲我們，大家在社區、後台的反饋我們逐條看了，看完之後非常愧疚。對不起，這波我們確實『菜』了，但我們想負責到底」。

智譜稱，這次主要犯了三個錯，包括規則透明度不夠、GLM-5灰度節奏太慢、老用戶升級機制設計粗糙。在GLM-5發布後，由於流量超出預期，擴容節奏未能跟上，不得已將GLM-5按照Max、Pro、Lite順序逐步開放。Max用戶已全面開放，Pro用戶雖已開放，但高峰期可能因集群負載較高遇到限流，Lite用戶將於春節後非高峰期逐步灰度開放。

智譜還指，對受影響的Lite和Pro用戶，公司支持自主申請退款，退款窗口將在春節後一周內開啟，並於3月6日截止，登入「我的套餐」頁面即可操作。此外，對2月12日至16日期間誤升級到新套餐的老用戶，智譜將提供同檔位老套餐權益回滾，並取消新套餐續費。

每日經濟新聞提到，智譜自12日正式推出新一代旗艦模型GLM-5後，程式設計場景性能較上一代提升超20%，其表現逼近Claude Opus 4.5水準。在GLM-5發布後，由於供不應求，智譜同步上調GLM Coding Plan套餐價格，中國區漲價30%，海外版漲幅超過100%，新套餐迅速售罄，創下中國國產AI程式設計模型付費套餐售空的行業新紀錄。智譜股價2月以來累計飆升2.21倍，20日收報725港元，創上市新高。

公開資料顯示，智譜成立於2019年，源自北京清華大學知識工程實驗室（KEG），其中計算機系教授唐杰為首席科學家，創新領軍工程博士張鵬任執行長兼總經理，校友劉德兵出任董事長。智譜被譽為「中國的OpenAI」，是OpenAI在中國的頭號競爭對手。

