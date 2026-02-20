法國1萬人村莊 連10年自費過春節 組織者有特殊背景

法國小村莊開展過春節活動。（取材自極目新聞）

近日，一位常年在法國居住的中國網友發帖稱，當地一個人口不到1.1萬人的小村莊正在過春節 ，慶祝活動熱鬧非凡：有舞龍、舞獅、煙花、功夫表演、廟會小吃等等，吸引許多民眾圍觀。

極目新聞報導，該網友及活動組織者Fred表示，過春節的活動是該村一家武術團組織的，已經連續10年了。Fred就是武術團負責人，他本人對中國文化很感興趣，練過42年中國功夫，創辦了武術學校，每年自費開展一系列的慶祝春節活動。

據現場觀眾拍攝的視頻顯示，當地民眾身著紅色、藍色的中國傳統服飾，敲鑼打鼓跳著舞蹈，還有人在舞龍舞獅、表演武術，活動進行當中，不時還放著煙花。

當地華人李女士表示，「村子每年都會組織春節活動，通常選在一個周六，還有廟會小吃等活動。」村子名叫TrielsurSeine，是塞納河畔一個人口不足1.1萬人的小村莊，村子裡有一個武術團，名叫DragonBleu，團裡都是法國人，每年都會自發組織慶祝春節的活動，有很多人聞訊圍觀，烏泱泱的一片。

李女士展示了今年活動的海報。「我去年還有幸參與了，在裡面敲鑼，當地政府也很支持，有警察管制交通、放煙火，剩下的道具、服裝都是武術團自掏腰包。」李女士表示，活動基本上都是去年10月開始籌備的，比聖誕節 還要熱鬧。

據報導，武術團負責人Fred 1984年受武術大師DanSchwartz啟發開始學功夫，1997年拿到證書，之後又獲得少林寺 武校的文憑，創辦DragonBleu武術團已有30個年頭了，曾帶著法國著名記者EnvoyéSpécial的電視節目組去中國拍了紀錄片。

「我們武術團目前有150名學員，都是當地人，我們每年幾乎都會去中國，去過嵩山少林寺，也去過山東。」Fred表示，慶祝春節的活動已經連續開展10年了。