往載人登月更邁進 中國長征十號、夢舟飛船飛行試驗成功

中國新聞組／即時報導
中國11日在文昌航天發射場，成功完成「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與「夢舟」載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗。（新華社）

據中國「中國載人航天工程辦公室」消息，中國11日上午在文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證，與完成「夢舟」載人飛船（太空船）系統最大動壓逃逸飛行試驗。

央視新聞指，此次試驗是繼「長征十號」運載火箭繫留點火、夢舟載人飛船零高度逃逸飛行、攬月著陸器著陸起飛綜合驗證等試驗後，組織實施的又一項研製性飛行試驗，標誌著中國載人月球探測工程研製工作取得重要階段性突破。

報導提到，11日上午11時0分，地面試驗指揮中心下達點火指令，火箭點火升空，到達飛船最大動壓逃逸條件，飛船接收火箭發出的逃逸指令，成功實施分離逃逸。同時,火箭一級箭體和飛船返回艙，分別按程序受控安全濺落於預定海域。

報導指，此次試驗具有新型號火箭、新型號飛船、新發射工位，以及火箭、飛船海上回收新任務等諸多亮點，參加試驗的火箭和飛船均為初樣狀態。其中，火箭採用芯一級單級構型，前期進行2次繫留點火試驗；飛船返回艙前期，進行了零高度逃逸飛行試驗。

報導提到，相關參試產品均按照可重複使用要求、流程，完成了適應性改造。同時，文昌航天發射場按照「邊建設、邊使用」的策略，克服各種困難，以確保試驗如期實施；另外，著陸場系統也針對飛船返回艙首次海上濺落回收技術難點，開展針對性訓練和演練。

報導提到，此次試驗是「長征十號」運載火箭首次初樣狀態下的點火飛行，是中國首次飛船最大動壓逃逸試驗，也是中國首次載人飛船返回艙和火箭一級箭體海上濺落，和文昌航天發射場新建發射工位首次執行點火飛行試驗任務。

同時，此次試驗成功驗證了火箭一級上升段與回收段飛行、飛船最大動壓逃逸與回收的功能性能，驗證了工程各系統相關介面的匹配性，為後續載人月球探測任務積累寶貴飛行資料和工程經驗。

