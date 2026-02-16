我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

吃魚挑刺很麻煩？中科學家把鯽魚魚刺變不見

記者陳湘瑾／綜合報導
中國科學團隊研發出沒有小刺的鯽魚。（取材自中國青年報）
中國科學團隊研發出沒有小刺的鯽魚。（取材自中國青年報）

吃魚時最麻煩的部分是要挑出魚刺，中國科學家透過設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品種，和「無肌間刺」且不育的異育銀鯽，能夠減少小刺的產生，而且在生長速度、養殖存活率等均大幅提升。

新華社報導，中國科學院院士、中國科學院水生生物研究所研究員桂建芳團隊通過創建基於生殖方式轉換的設計育種技術體系，培育出具有高產、抗病、節糧三大優勢性狀的異育銀鯽候選新品種和「無肌間刺」且不育的異育銀鯽。

澎湃新聞報導，吃魚挑刺的時候會看到有2種刺，一種是大刺，另一種是容易扎到人的小刺，其學名叫肌間骨（肌間刺），也就是生長在魚肉肌肉縫隙中的骨骼，主要是用於支撐魚體。

鯽魚體內有80多根的細小肌間刺，中國科研人員利用「分子剪刀」，精準找到那段控制肌間刺生長的關鍵「代碼」，並對其進行編輯，從生命源頭顯著減少小刺的產生。

同時，透過這套體系培育出的銀鯽是可控不育的，避免其在自然環境中繁衍，充分考慮生態安全。

透過這項技術培育的候選新品種「中科6號」，在生長速度、養殖存活率和飼料利用率上均大幅提升。中國科學院院士、中國科學院遺傳與發育生物學研究所副所長傅向東表示，未來不僅能更安心地享受美味，還能以更少資源、更高效率獲得優質蛋白質。

報導指出，這一系列突破源自中國科學院A類先導專項「種子精準設計與創造」為期6年的體系化攻關，象徵中國農業育種正全面邁入可預測、可編程的精準設計時代。

圖78 中國科學團隊創造無刺鯽魚；示意圖。（取材自中科院官網）
圖78 中國科學團隊創造無刺鯽魚；示意圖。（取材自中科院官網）

世報陪您半世紀

上一則

載人深潛8千米 中國、智利合作探索「阿塔卡馬海溝」

下一則

天問一號拍到超30億歲星際天體阿特拉斯 彗星特徵明顯

延伸閱讀

中AI大模型 3秒預測南海3天海況 打破歐美數據壟斷

中AI大模型 3秒預測南海3天海況 打破歐美數據壟斷
年菜篇／春節三牲變好吃又健康 營養師推「不一樣的過年拜拜供桌」

年菜篇／春節三牲變好吃又健康 營養師推「不一樣的過年拜拜供桌」
嫦娥六號月背樣品研究：修正月球「時間標尺」改寫撞擊史

嫦娥六號月背樣品研究：修正月球「時間標尺」改寫撞擊史
險撞中國衛星效應？ Space X星鏈大規模降軌

險撞中國衛星效應？ Space X星鏈大規模降軌

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差