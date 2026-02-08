多地開兩會 機器人記者持相機「跑新聞」

機器人記者「小安」亮相安徽「直通兩會」活動。（中新社）

中國省級地方兩會 近期陸續召開，多地出現機器人記者上會「跑新聞」，成為獨特風景。

中新社報導，在安徽「直通兩會」活動中，人形機器人 記者「小安」現場向代表委員提問，成為兩會報道中的「明星記者」；湖北兩會上，機器人記者「江小雲」手持相機，化身專職攝影師，定格會場精采瞬間；河南本土企業研發的人形機器人「行者二號」首次亮相該省兩會，與代表委員展開「人機對話」；廣西兩會上，「桂小Ai」機器人成為代表委員受訪時的專屬「主持人」。

除機器人記者外，各地兩會現場展示的各類科技產品同樣吸睛。四川成都兩會上，情感交互人形機器人、AI 智能眼鏡成為會場焦點；山東兩會上，人形機器人ATOM與機械狗「探索者六足」同台登場；江蘇南京兩會專門設立AI產品體驗區，電子智慧服務機器人、無人機等多款科技產品亮相，直觀呈現科技賦能政務服務的實踐成果。

中國工業和信息化部統計數據顯示，2025年，中國人形機器人整機企業數量超140家，發布產品超330款。中國海關總署數據顯示，2025年，中國工業機器人出口增長48.7%，首次實現淨出口。中國是全球最大的工業機器人應用國、製造國。

「從車間產線到民生場景，機器人正突破單一功能邊界，在經濟社會發展中解鎖多元角色。」安徽省人大代表、合肥市智能機器人研究院院長于振中說，在經濟領域，機器人是企業降本提效、產業轉型升級的核心支撐；在社會領域，機器人是優化服務供給、服務民生的重要載體。機器人全方位融入經濟社會發展，是技術進步的生動縮影，在實際應用中要堅守倫理底線，注重場景適配，讓科技創新紅利普惠全體大眾。