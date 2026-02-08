我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

多地開兩會 機器人記者持相機「跑新聞」

中國新聞組／北京8日電
機器人記者「小安」亮相安徽「直通兩會」活動。（中新社）
機器人記者「小安」亮相安徽「直通兩會」活動。（中新社）

中國省級地方兩會近期陸續召開，多地出現機器人記者上會「跑新聞」，成為獨特風景。

中新社報導，在安徽「直通兩會」活動中，人形機器人記者「小安」現場向代表委員提問，成為兩會報道中的「明星記者」；湖北兩會上，機器人記者「江小雲」手持相機，化身專職攝影師，定格會場精采瞬間；河南本土企業研發的人形機器人「行者二號」首次亮相該省兩會，與代表委員展開「人機對話」；廣西兩會上，「桂小Ai」機器人成為代表委員受訪時的專屬「主持人」。

除機器人記者外，各地兩會現場展示的各類科技產品同樣吸睛。四川成都兩會上，情感交互人形機器人、AI智能眼鏡成為會場焦點；山東兩會上，人形機器人ATOM與機械狗「探索者六足」同台登場；江蘇南京兩會專門設立AI產品體驗區，電子智慧服務機器人、無人機等多款科技產品亮相，直觀呈現科技賦能政務服務的實踐成果。

中國工業和信息化部統計數據顯示，2025年，中國人形機器人整機企業數量超140家，發布產品超330款。中國海關總署數據顯示，2025年，中國工業機器人出口增長48.7%，首次實現淨出口。中國是全球最大的工業機器人應用國、製造國。

「從車間產線到民生場景，機器人正突破單一功能邊界，在經濟社會發展中解鎖多元角色。」安徽省人大代表、合肥市智能機器人研究院院長于振中說，在經濟領域，機器人是企業降本提效、產業轉型升級的核心支撐；在社會領域，機器人是優化服務供給、服務民生的重要載體。機器人全方位融入經濟社會發展，是技術進步的生動縮影，在實際應用中要堅守倫理底線，注重場景適配，讓科技創新紅利普惠全體大眾。

兩會 人形機器人 AI

上一則

新聞透視╱「九二共識」走到關鍵的十字路口...

下一則

法2小伙花1年多、徒步1.3萬公里到上海 征服「世界盡頭」

延伸閱讀

全球首款量產人形機器人 Pepperr獲金氏世界紀錄認證

全球首款量產人形機器人 Pepperr獲金氏世界紀錄認證
宇樹機器人零下47.4℃雪地行走13萬步 畫出冬奧圖案

宇樹機器人零下47.4℃雪地行走13萬步 畫出冬奧圖案
全球首個量產人形機器人 鴻海代工的軟銀Pepper獲金氏世界紀錄認證

全球首個量產人形機器人 鴻海代工的軟銀Pepper獲金氏世界紀錄認證
曾貓步逼真 小鵬機器人線下首秀卻摔趴 董座2句話回應

曾貓步逼真 小鵬機器人線下首秀卻摔趴 董座2句話回應

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能