「韋神」韋東奕新身分 成北大長聘副教授 享正高級待遇

中國新聞組╱北京2日電
韋東奕獲聘北京大學長聘副教授，享正高級待遇。(取材自中華網)
韋東奕獲聘北京大學長聘副教授，享正高級待遇。(取材自中華網)

被網友稱為數學天才、有「韋神」稱號的韋東奕有了新身分。根據北京大學數學科學學院網站近日更新信息顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕獲聘北京大學長聘副教授。依照北大規定，35歲韋東奕的福利待遇將參照正高級標準執行。

韋東奕的新身分經媒體報導後登上了微博熱搜，大批網友送上祝福，認為這可讓他安心教書做研究，不被外界困擾；也有網友關心他的「缺牙」情況，要他注意健康，打趣「學海無牙，盡快結婚」。

極目新聞報導，據北京大學人事部官網發布的相關規定，學校已全面實施以教研系列預聘—長聘制度為核心的教師聘用制度，教研系列職位由預聘職位和長聘職位組成，包括助理教授、副教授和教授。另外，經學校授權批准，助理教授和副教授可同時擁有副研究員或研究員學術頭銜。

查閱「北京大學教研系列職位管理辦法（試行）」還發現，獲聘長聘職位的人員簽署無固定期限聘用合同。教研系列人員各項福利待遇與專業技術職務級別有關時，預聘職位人員參照副高級標準執行，長聘職位人員參照正高級標準執行。

日前，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會官網發布了「2025年度北京市科學技術獎傑出青年中關村獎評審結果公示通知」。其中，北京大學韋東奕位列「2025年度北京市科學技術獎評審委員會評審結果目錄傑出青年中關村獎」候選人目錄，提名者為文蘭、王詩宬，二人均為數學家、中國科學院院士。

韋東奕1991年出生於山東濟南，浙江東陽人。在山東師大附中讀高中期間，曾在第49屆、第50屆國際數學奧林匹克競賽中，連續兩次以滿分成績獲得國際金牌。2010年，韋東奕被保送至北京大學就讀，隨後參與北大「本博連讀特別計畫」。2017年12月起，他在北京國際數學研究中心進行博士後研究，2019年12月任北京大學助理教授。求學生涯均在北大度過。

2021年5月，韋東奕受訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。網友在了解韋東奕的數學才華和經歷後，稱他為「韋神」。2025年6月初，韋東奕在短視頻平台開通個人社交帳號，並發布一段介紹自己的短視頻，截至目前，最新粉絲數達2121.2萬。視頻也讓人注意到韋東奕的缺牙狀況，北大數學科學學院有關負責人當時回應稱，韋東奕有比較嚴重的牙周問題，學院和中心將幫助他積極治療。

北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學...
北京大學數學科學學院網站顯示，從2026年2月起，該院教師韋東奕正式獲聘北京大學長聘副教授。

