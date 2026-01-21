距終點百米倒地…「破三大神」跑者重慶馬拉松猝死

鍾先生剛跑過42公里標誌牌處倒下。（取材自紅星新聞）

重慶馬拉松一選手距終點百餘米倒地離世，賽前發朋友圈「拿下小金人 」；紅星新聞報導，18日比賽中，來自湖北孝感的馬拉松跑者鍾先生，在距離終點不遠處倒地送醫不治；鍾先生的家人正在重慶處理後續事宜。

據報導，鍾先生在孝感當地的跑圈小有名氣，被稱為「破三大神」，此前發揮穩定，3小時內跑完全馬通常不成問題。鍾先生平日與跑友們交流開朗風趣，十分熱心，大家都很喜歡他，發生這樣的事，大家都覺得意外與惋惜。鍾先生所屬的湖北孝感市馬拉松長跑運動協會職員也表示，鍾先生平日身體質素良好，此前已多次成功「破三」，此次事件令人意外。

主辦單位表示，現場醫護曾抵達施救，但最終該選手還是不幸離世；主辦單位並表示，事件是選手個人身體原因所致，目前正協助家屬處理善後。

新華社報導，重慶市相關部門證實，18日上午舉行的重慶馬拉松比賽中，一名男性參賽選手在比賽途中突發疾病，經送醫搶救無效去世。事件發生後，賽事組委會第一時間啟動應急預案，目前善後事宜正在處置中。

據了解，這場比賽於18日上午8時30分開始，馬拉松里程數為42.195km，參賽規模達2.5萬人次。比賽路線自海棠煙雨公園出發，途經朝天門大橋、長江大橋、李家沱大橋等地標，最後返回海棠煙雨公園。