我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

球迷提前過年…「準備爭冠」 國足亞洲杯決賽將迎戰日本

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國隊球員20日在比賽後拋起主教練普切慶祝。(新華社)
中國隊球員20日在比賽後拋起主教練普切慶祝。(新華社)

U23男足亞洲杯半決賽21日凌晨結束，中國隊以3：0戰勝越南隊，史上首次晉級決賽，並以連續五場零失球的紀錄創下洲際大賽新里程碑。雖然離春節還有將近一個月時間，但中國球迷卻直呼「提早過年了」；「計畫有變，準備爭冠」更成全網口號。國足官方與主帥安東尼奧‧普切則以「信念」和「團隊精神」為核心回應了贏球。

綜合央視新聞、新華網等媒體報導，因為歷史戰績不佳，中國隊本屆賽事僅被列為第四檔次的球隊。小組賽階段，中國隊憑藉頑強的防守和守門員李昊的神勇表現，以一勝二平的成績位列D組第二，首次闖入淘汰賽；四分之一決賽中，中國隊通過點球大戰力克烏茲別克隊，首次躋身四強。

21日半決賽，中國隊陣容進行了大幅輪換。出乎預料的是，面對此前進攻表現搶眼的越南隊，前四場比賽均採取穩固防守策略的中國隊本場壓了出來，並掌控了場上局勢。上半場中國隊控球率達到65%，並多次製造威脅，但未能打破僵局。

易邊再戰，中國隊在第47分鐘透過一次角球機會改寫比分，彭嘯在前點頭球得手，打進了自己本屆賽事的第二個進球。中國隊此前四場比賽僅打進一球，進球的正是彭嘯。

五分鐘後，中國隊向余望在禁區前沿轉身抽射破門，比分來到2:0；第73分鐘，「帶刀後衛」彭嘯再度破門，但主裁判在觀看視頻回放後，判定中國隊李鎮全越位在先，取消進球。補時階段，拜合拉木助攻王鈺棟破門，中國隊鎖定勝局。

向余望51分時的進球，對他有重要意義。身為重慶銅梁龍的當家前鋒，向余望小小年紀就有「中甲球王」封號，但在國家隊他的表現一直很低迷。去年U23亞洲杯預選賽，他因為屢屢錯失機會，飽受球迷批評甚至嘲罵。這場比賽他終於戰勝心魔，成為英雄。

據悉，這是U23國足首次打進U23亞洲杯決賽，也是中國男足各級國家隊時隔22年再進洲際賽事決賽。

值得一提的是，這支名義上的「U23國足」，實際上有多達11名20歲以下球員，最年輕的王鈀棟、蒯紀聞、楊皓宇都還只有19歲，他們甚至有機會參加下一屆U23亞洲杯。

最終戰決賽訂於1月24日，中國隊將對戰決賽至今保持全勝的日本隊。球迷紛紛期待U23國足「書寫一段中國足球傳奇」，還有人說，「不貪心，下場贏了就回家」。

越南 春節 日本

上一則

不顧強烈反對 英准中建「超級大使館」 施凱爾豪賭換經貿投資

下一則

滬罕迎大降雪 京低温創今冬紀錄 網：你是北京不是北極

延伸閱讀

「準備爭冠」…國足亞洲杯首進決賽 迎戰日本

「準備爭冠」…國足亞洲杯首進決賽 迎戰日本
日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜
3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽
中方情緒勒索工具? 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國

中方情緒勒索工具? 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲