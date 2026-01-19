我的頻道

川普笑格陵蘭靠雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒駁：訓練媲美海豹部隊

衛報分析：格陵蘭成試金石 歐美軍事對抗不再不可想像

聶衛平與習近平是兒時舊識 當年1原因拒絕教習下圍棋

中國新聞組／北京19日電
「棋聖」聶衛平在2019年中韓圍棋國手友誼賽中思考。（新華社資料照片）
「棋聖」聶衛平在2019年中韓圍棋國手友誼賽中思考。（新華社資料照片）

中國圍棋名將、被稱為「棋聖」的聶衛平14日在北京因病去世，外界注意到新華社發布相關消息的規格與待遇明顯高於部分近年去世高階官員。有評論人士指出，這或許與聶衛平與中國國家主席習近平為兒時舊識有關。習近平正式接班前，聶衛平因圍棋成就聲名顯赫，曾拒絕習近平向他學圍棋的請求，還曾在公開場合談及時事時偶爾調侃習近平，但隨著習近平「定於一尊」後，聶衛平不再公開評論習近平，並曾私下流露對早年玩笑言論的後悔。

據評論人士蔡慎坤在X平台及相關評論指出，聶衛平去世之所以引起海內外熱議，是因為聶衛平之前在「圍棋人生」中提到習近平和劉衛平都是文革時期的「老紅衛兵」。此前有媒體報導過耿飈、習近平、聶衛平三人的圍棋緣，耿飈擔任軍委秘書長時，要求身邊所有工作人員都要學下圍棋，習近平便找到兒時好友，當時大名鼎鼎的聶衛平學棋卻被拒絕，聶衛平當時稱「他（習近平）想學一點快速提高的辦法。不過我沒教他，我怕他的水平不行出去給我丟人」。

評論文中指出，習近平第一次去韶山朝拜就是和聶衛平一道，以「毛主席的紅衛兵」身分同往。聶衛平和習近平曾在北京二十五中上學，聶衛平當年在接受南韓媒體採訪時回憶：文革時期我們一起度過了青少年時期，我父親曾是一名科學家，他父親曾是革命元老，他們都被打倒了。我們與倒台的空軍幹部之子劉衛平一起，因三人名字中都有「平」字而並稱三平。當時我們處境相似，而且沒有學習壓力，經常在一起玩耍。

聶衛平回憶，當時北京中學紅衛兵派系林立，有四三派、四四派、老紅衛兵、聯動、逍遙派等，各派之間衝突頻繁，他本人屬於消極的「逍遙派」。習近平與劉衛平原就讀於因「高幹子弟學校」身分而被解散的八一學校，後轉入二十五中。由於家庭出身問題，三人經常結伴行動，當時班上的人都看不起他們，也不敢沾他們，他們也看不起這些人，由於校外的老紅衛兵聯繫很多，主要是習近平和劉衛平的關係，也逐漸與校外老紅衛兵來往密切。

聶衛平並提到，一次三人前往三十八中學參與所謂「辯論」活動，卻遭遇對方有組織的突然襲擊，場面混亂。事後他和已經當了福建省委副書記的習近平談及此事，都感慨當初要不是跑得快，也就沒有現在的戲了，後果難以想像，稱彼此為「患難之交」。

