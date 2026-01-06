我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

中國冰雪旅遊預計衝3.6億人次 最佳10城市出爐

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國旅遊研究院預測這個冬季，大陸冰雪旅遊休閒人數將達3.6億人次。圖為遊客打卡哈爾濱冰雪大世界內的「冰雕馬」，為即將到來的農曆馬年討個好彩頭。（中新社）【作者：須冠達，日期：2026-01-06，數位典藏序號：20260105231433296】
中國旅遊研究院預測這個冬季，大陸冰雪旅遊休閒人數將達3.6億人次。圖為遊客打卡哈爾濱冰雪大世界內的「冰雕馬」，為即將到來的農曆馬年討個好彩頭。（中新社）【作者：須冠達，日期：2026-01-06，數位典藏序號：20260105231433296】

中國旅遊研究院5日發布《中國冰雪旅遊發展報告（2026）》測算，2025年—2026年冬季，中國冰雪旅遊休閒人數將達3.6億人次。中新社報導，2026冰雪旅遊發展大會在哈爾濱開幕，報告顯示，同期冰雪旅遊休閒收入將達4500億元人民幣，以冰雪旅遊為主要出遊動機的遊客人數預計為2.2億人次。 　　

大會發布並揭曉「2026年冰雪旅遊十佳城市」：哈爾濱市、瀋陽市、長春市、張家口市、北京延慶區、牡丹江市、吉林市、呼倫貝爾市、烏魯木齊市、伊春市。世界旅遊聯盟副主席兼秘書長鄭浩在致辭時表示，黑龍江是中國最早開發冰雪、運營冰雪的省份，近年來成功打造哈爾濱國際冰雪節、哈爾濱國際冰雪經濟博覽會等冰雪文旅品牌，樹立了文旅深度融合發展的「冰城範本」。

哈爾濱作為此次大會舉辦地，擁有中國現代冰雪運動發源地、奧運冠軍之城等城市名片，被聯合國旅遊組織授予「世界冰雪旅遊卓越城市」稱號。哈爾濱市市長王合生介紹，冰雪文化、冰雪經濟正在成為哈爾濱高質量發展的新動能和對外開放的新紐帶。

奧運 聯合國

上一則

北京瞭望／中央「一號文件」 傳又將是糧食安全

下一則

中去年貿易順差 四成來自「一帶一路」 占比首超美

延伸閱讀

黃仁勳、楊元慶對話…Nvidia、聯想AI合作 拚倍速增長

黃仁勳、楊元慶對話…Nvidia、聯想AI合作 拚倍速增長
哈爾濱冰雪大世界冰瀑玫瑰 遊客讚：美到犯規

哈爾濱冰雪大世界冰瀑玫瑰 遊客讚：美到犯規
秀外骨骼設備、無人機 羅永浩「科技春晚」遲到 門票全免費

秀外骨骼設備、無人機 羅永浩「科技春晚」遲到 門票全免費
海南婦網購羽絨服後退貨 變髒衣還發現口袋有機票

海南婦網購羽絨服後退貨 變髒衣還發現口袋有機票

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？