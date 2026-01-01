北大碩士1理由放棄律師工作做雙語導遊 母親無法接受

瑞秋在大理。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

北京航空航天大學本科畢業，手握北京大學碩士文憑，擁有法律職業資格證書......這樣一份似指向「精英人生」金光閃閃的簡歷，對90後女子瑞秋（化名）來說，卻感覺自己「被困住」，於是她決定「脫軌」，放棄律所的工作，成為雲南大理一名雙語導遊。母親無法接受，認為這工作不體面，但她不後悔，她希望掙脫高學歷與社會期待這些無形的枷鎖，探索軌道之外的人生曠野。

據九派新聞報導，瑞秋是90後，本科在北京航空航天大學英語專業，碩士在北京大學讀的法律相關專業，期間考下了法律職業資格證書，又拿了全額獎學金去新加坡 國立大學修讀公共政策後在2021年回國。她說自己也曾和很多人一樣把北大視作夢想，從小家裡的教育就是要求她一定要聽話，但到新加坡接觸到不同國家文化後，她意識到自己一直是被規訓著長大，內心開始崩塌，陷入嚴重抑鬱中。

「為了修復自己，我決定培養自己的主體性，尋找真正喜歡做的事」，瑞秋說，因為不喜歡大城市的高壓狀態，她畢業回國後先去昆明的律所實習了3個月，發現自己不太適合這種按部就班的工作，「坐在辦公樓裡看著外面那麼好的陽光，我就會覺得很痛苦，好像被困住了」，所以還沒等試用期結束她就離開昆明去了大理。

在大理，生活成本很低，和自然的接觸很親密，她在朋友介紹下去考了中國登山協會的戶外領隊資格證，考慮到自己的英語水平比較好，便決定做雙語導遊，目前已經攢下一筆小錢。「但即便如此，母親也無法接受我的工作」，她說，母親堅決反對她做導遊，希望她去考公務員或教師編，回歸傳統意義的好工作，但她不想再迎合社會的標準，她想著，也許有一天走通了自己的路，母親看到她快樂幸福就會理解。

瑞秋表示，導遊的工作沒有她預期中輕鬆，行程開始前她要和旅客、旅行社溝通，安排行程，預訂餐飲、酒店，熟悉路線和景點講解詞，另一方面還需具備跨文化交流能力，後來接觸的遊客多了，她發現自己無形中也成為一座橋梁、一張名片，自己扮演了一個「民間外交官」的角色，用言語搭建了她和遊客之間兩種文化之間的橋梁。

瑞秋把做導遊的生活分享在社交平台上，不少網民看到她的學歷後說她大材小用，浪費了那麼好的學校資源。不過她說，自己不太在意社會評價和他人評價，能夠做到自洽；至於學歷光環，對導遊工作其實沒什麽用。未來她可能會開一家自己的旅行社，或創辦旅遊公司，做一個旅遊品牌，也希望自己「做不夠『體面』但夠喜歡的工作」的經歷，鼓勵更多人探索既定軌道之外的人生曠野。