我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

安世半導體爭議仍未止 中國商務部籲荷方糾正錯誤

記者陳湘瑾／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部12月31日表示，汽車晶片斷供應由荷蘭負全責。圖為位於荷蘭東部大城奈梅亨的安世半導體總部。（美聯社）
中國商務部12月31日表示，汽車晶片斷供應由荷蘭負全責。圖為位於荷蘭東部大城奈梅亨的安世半導體總部。（美聯社）

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）近日發表對安世半導體一事看法，中國商務部12月31日回應，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，並呼籲荷方應立即糾正錯誤。顯示安世半導體風波仍未止息。

路透報導，荷蘭9月接管聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia），稱此舉旨在阻止其創始人將公司機密和生產轉移到中國。卡雷曼斯受訪稱，「我不會形容這件事是令人愉快的，但它是必要的。我的決策不會受是否令人愉快所左右。」

中國商務部新聞發言人表示，中方已多次強調，荷方對安世半導體企業內部事務的不當行政干預，已導致全球半導體供應鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

該發言人稱，令人困惑的是，面對全球業界焦慮和不安，荷方依然無動於衷、固執己見，完全沒有展現出對全球半導體產供鏈安全負責任的態度，更沒有任何實質性行動。中方再次呼籲，荷方切勿一意孤行，應立即糾正錯誤，為恢復全球半導體產供鏈的穩定與安全掃清障礙。

儘管荷蘭政府去年11月16日宣布暫停接管安世半導體，但聞泰創始人張學政在安世的職務依然未恢復、聞泰所持99%股權仍被荷蘭法院託管。安世荷蘭總部迄今未恢復供應晶圓給中國工廠，並在其他國家尋求晶片封裝工廠；安世中國也在國內尋求晶圓供應，意味雙方爭端並未緩解。

商務部 供應鏈

上一則

載人飛艇獲許可證 「祥雲」AS700邁量產階段

下一則

保障措施3年 中國對進口牛肉配額外加關稅55%

延伸閱讀

安世半導體問題仍未解 中商務部：應立即糾正錯誤

安世半導體問題仍未解 中商務部：應立即糾正錯誤
「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%

「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%
荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚

荷蘭DJ將叮叮噹改成蒙古風舞曲 聖誕老人也按讚
中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？