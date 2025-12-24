我的頻道

聖誕節後東北部迎暴雪 紐約周末降雪恐達6吋

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫

中國新聞組／即時報導
徐湖平與他的收藏品。（視頻截圖）
徐湖平與他的收藏品。（視頻截圖）

南京博物院（南博）爆出盜賣藏品醜聞，前院長徐湖平被舉報盜竊走私大批文物，引發高度關注，國家文物局為此成立的工作組已到南京開展工作，表示後續進展將透過權威渠道向社會公布；港媒則報導，「亞洲周刊」在微博發文透露，警方圍控徐湖平別墅十幾個小時後，將徐湖平夫婦及保母帶走，這棟別墅更被指「藏滿文物」 。

新民周刊報導，近日被收藏家龐萊臣之孫龐增和，捐贈給南京博物院的明代畫家仇英「江南春」，出現在北京拍賣現場，引發社會廣泛關注。江蘇省委、省政府組成的調查組，對南京博物院受贈文物保管處置中存在的問題，及其他藏品安全問題，進一步全面深入調查。

截至目前，關於拍賣市場中出現的「江南春」畫卷是否與1959年捐贈作品為同一實物，官方尚未作出最終結論；相關部門表示，鑑定和調查仍在進行中，後續進展將通過權威渠道向社會公布。

至於被控盜賣藏品的南博前院長徐湖平則傳出已被警方帶走；「亞洲週刊」發文指出，徐湖平居住的獨門獨院獨棟別墅位於後半山園5號，網傳價值超過千萬。他本人曾在別墅門口被拍到，藍底白字的門牌清晰可見；別墅玉器、瓷器、青銅器、字畫等應有盡有，彷彿一座小型博物館。

徐湖平居住的別墅屬於獨門獨院獨棟，位於後半山園5號，他本人曾在別墅門口被拍到過。...
徐湖平居住的別墅屬於獨門獨院獨棟，位於後半山園5號，他本人曾在別墅門口被拍到過。（視頻截圖）

徐湖平的鄰居表示，徐湖平家平常不開燈，漆黑的別墅「像鬼屋一樣」，但事發前天晚上，他家燈卻亮了一夜，引起周圍居民注意；隨後大批公安人員趕到，將徐湖平的別墅包圍到第二天天亮。鄰居還特別提到，現場駛來數輛汽車，其中不乏公務用車，最終徐湖平夫婦及家中保母被帶走。

文章並指出，徐湖平之子徐湘江的商業版圖恰好覆蓋文物拍賣，其關聯公司與父親主管的文物總店存在隱密的利益勾連。

至於徐湖平回應影片的背景更是成了鐵證，牆上懸掛的字畫、櫃子上擺放的唐三彩、鈞窯瓷、北宋甜白瓷，每一件都可能是從庫房流失的國寶。

