圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

外國夫婦坐纜車時將兩個娃「寄存」給公園保安照顧。（取材自小紅書）

一對外國夫妻日前在貴陽黔靈山公園遊玩，坐纜車時將一對雙胞胎嬰兒托付給公園保安看管，不少遊客圍觀哄娃。消息傳出引發熱議，「中國的治安好到讓外國友人放心『寄存』娃」？網友吵翻天，有人大讚暖心，有人認為「這在國外可是違法的」、「出了問題誰負責」。

極目新聞報導，這對外國夫婦因為妻子想去上面看風景，想上去只能坐纜車，無奈將雙胞胎寶寶放置公園內，準備陪妻子一同坐纜車。這幕被女保安陳達英看到，經過一番手勢比畫，陳達英表示：「我當時跟他打手勢，讓他把嬰兒車搬到安全的地方，我幫他看著。」隨後這對國外夫妻便坐纜車去了。

陳達英稱，幫忙看管孩子期間，不少遊客被兩個孩子可愛模樣吸引，紛紛圍觀，還幫忙哄孩子，「一個孩子很聽話，另一個孩子大哭」，後來發現是小娃大便，「一個女遊客幫她換了尿不濕」。

「中國的治安已經好到可以讓外國友人放心到把娃『寄存』自己去坐纜車的程度，還好我這個過路的中國人也很爭氣，帶娃換粑粑也是不帶猶豫的，給自己點個讚。」同在貴陽黔靈山公園遊玩的歐陽女士在社交平台發布視頻時配文寫道，視頻中，兩名嬰兒分別躺在兩輛嬰兒車上，雙眼皮大眼睛炯炯有神，其中一個嬰兒大哭不止，不少遊客圍觀哄娃。

陳達英稱，「我覺得外國朋友想看風景，他們挺年輕的，還是想滿足一下他們，我自己也有孫子，當時就想著要讓孩子安全」，「兩個洋娃娃很可愛，幫忙看管了一個多小時孩子父母就回來了，一直跟我們說謝謝。」

這個「暖心」小插曲卻讓網友炸翻了天；有網友評論說：「自己的娃應該自己看，萬一出了問題找誰去」、「老外心真大，為看風景，竟然把自己的兩個嬰兒委託給一個素不相識的保安看管」，還有網友質疑「以後來的外國友人都效法怎麼辦」、「我們不是他們的保姆，不該多管閒事」。