我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

記者陳湘瑾／即時報導
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

今年智利櫻桃逾9成出口至中國。受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年12月在中國的櫻桃批發價降幅普遍在15%-25%，加上消費者採購櫻桃的習慣從節日送禮轉向日常化消費，多數批發商面臨量增利減壓力。

第一財經報導，上海輝展果蔬市場經營管理有限公司15日在微信公眾號公告，一年一度的櫻桃季已經來臨，今年交易規模將是有史以來最大，預計進入中國市場交易的櫻桃將突破1萬櫃。

據智利駐華商務處官方微信公眾號，智利正為2025／26產季實現約65.5萬噸的櫻桃產量做好準備，其中超過90%將出口至中國市場。即相當於有逾50萬噸的櫻桃會進到中國市場。

有採購商表示，今年12月櫻桃批發價降幅普遍在15-25%，零售端整體價格也低於去年同期。供應端的智利產量創紀錄，對中國出口暴增；物流端的海運航程較去年縮短4-5天，專船運力充足，海運成本顯著低於空運，單櫃運輸成本下降約10-20%；零售讓利電商平台、連鎖超市提前備貨並推出促銷，5斤裝比去年同期便宜人民幣20-40元。

該名採購商也表示，櫻桃價格下行，多數批發商總體比去年更不賺錢，僅少數具備規模、通路與品控優勢的頭部批發商能維持或微增利潤，中小批發商普遍面臨「量增利減」、甚至虧損的困境。因為走量也難抵毛利下滑，還面臨囤貨風險、損耗壓力。

新京報報導，華東地區最大果蔬交易批發市場上海展輝果蔬批發市場經銷商王輝指出，櫻桃過去是作為春節禮品水果，節日溢價在20%以上，現在家庭日常購買占比已經達到一半以上，消費者更看重性價比，且成箱購買的消費者明顯增加。消費心態的轉變，讓商家不得不調整定價策略，透過降價搶占市場。

櫻桃掀起價格戰，價格持續下跌。2023年10月，智利櫻桃最高曾經達到每斤（500克）人民幣200元（約合新台幣895元），此後價格一路下跌，一度降至每斤人民幣42.5元。有水果賣家在直播間喊價「昨天我賣的129元，現在只要89元，挑戰全網櫻桃地板價。」

微信 電商 春節

上一則

護子心切…無人機「幾乎要懟臉」挑釁 被杭州白鶴KO

下一則

大砍赴日航班 中國三大航空公司今年難實現盈利

延伸閱讀

花旗調升台灣股票投資評級 看好AI「硬」實力

花旗調升台灣股票投資評級 看好AI「硬」實力
銅價挑戰1.2萬美元新天價 中國1冶煉廠「零加工費」創紀錄

銅價挑戰1.2萬美元新天價 中國1冶煉廠「零加工費」創紀錄
「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？

「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？
海運價格反彈 業者：跨太平洋貨量仍待回溫

海運價格反彈 業者：跨太平洋貨量仍待回溫

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍