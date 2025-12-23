我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

中14省去年逾30萬人出生 占全國7成 「最能生」排名來了

中國新聞組／北京23日電
「中國統計年鑑2025」公布31省份人口出生數據，其中14個省份出生人口達到30萬人。(新華社)
「中國統計年鑑2025」公布31省份人口出生數據，其中14個省份出生人口達到30萬人。(新華社)

12月10日至11日，中央經濟工作會議在北京舉行，會議強調要倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。近日，「中國統計年鑑2025」公布31省份人口出生率數據，廣東以113萬新生兒連續七年蟬聯「生育冠軍」，出生人口占全國比重11.8%，即每10個新生兒就有1個來自這裡。

第一財經報導，首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保對分析，人口高質量發展的一個重要方面就是結構優化，包括年齡結構。穩定新出生人口規模十分關鍵，可避免人口下降速度太快，同時緩解少兒比例下降過快，避免人口結構變化太快，使得人口均衡發展。

各地去年出生人口數量有多少？在新生人口總量中，哪些生育大省占比較高？據「中國統計年鑑2025」公布的31省份人口出生率數據發現，去年共有18個省份出生人口超過20萬人，其中14個省份出生人口達到或超過30萬人。

需要說明的是，北京、天津、西藏、福建、黑龍江等未公布具體的出生人口數據，是根據人口出生率和常住人口數據測算而出。

14個出生人口超過30萬人的省份分別是廣東、河南、山東、四川、河北、江蘇、廣西、貴州、浙江、雲南、湖南、安徽、湖北和江西；14個省份去年出生人口合計達到696.8萬人，占全國出生人口總量的73%。

廣東、河南、山東和四川出生人口超過50萬人。其中，廣東出生人口達到113萬人。這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超100萬的省份，比「包郵區」的滬蘇浙之和還多了不少，廣東出生人口占全國的比重達到了11.8%。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，一方面，廣東常住人口總量位居全國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例較高；另一方面，粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

此外，中國自明年1月起，避孕藥品和用具將依法徵收增值稅，不再享受免徵增值稅的優惠政策。此種強行催生的辦法引起外媒關注。

「赫芬頓郵報」表示，中國推出一項令人費解且危險的提高生育率方案；這種激進的做法是30多年來的首次，旨在鼓勵家庭多生育。不少網友指出，「低生育率的最主要原因是收入低，假期少」、「就是不解決根本問題」。

該報導還稱，與此同時，中國的生育率正在下降。據國家統計局的數據，2024年中國新生兒數量為950萬，遠低於2019年的1470萬。

出生人口逾30萬的14省份 資料來源：第一財經
出生人口逾30萬的14省份 資料來源：第一財經

河南

上一則

先把脈再喝茶 成都中藥茶飲店暴紅 單日賣出800杯

下一則

定速巡航故障、狂奔490公里 甘肅駕駛駁「自導自演」

延伸閱讀

廣東推不限學歷讀大學 今開放報名120個名額

廣東推不限學歷讀大學 今開放報名120個名額
山東台商捐贈32張機票 助高雄里長送老兵骨灰葉落歸根

山東台商捐贈32張機票 助高雄里長送老兵骨灰葉落歸根
走私10萬孕婦血樣出境驗性別 廣東揪出黑色產業鏈

走私10萬孕婦血樣出境驗性別 廣東揪出黑色產業鏈
中國超七成人口由14個省份「扛」著 最能「生」的地方在這裡

中國超七成人口由14個省份「扛」著 最能「生」的地方在這裡

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者