中14省去年逾30萬人出生 占全國7成 「最能生」排名來了

「中國統計年鑑2025」公布31省份人口出生數據，其中14個省份出生人口達到30萬人。(新華社)

12月10日至11日，中央經濟工作會議在北京舉行，會議強調要倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。近日，「中國統計年鑑2025」公布31省份人口出生率數據，廣東以113萬新生兒連續七年蟬聯「生育冠軍」，出生人口占全國比重11.8%，即每10個新生兒就有1個來自這裡。

第一財經報導，首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保對分析，人口高質量發展的一個重要方面就是結構優化，包括年齡結構。穩定新出生人口規模十分關鍵，可避免人口下降速度太快，同時緩解少兒比例下降過快，避免人口結構變化太快，使得人口均衡發展。

各地去年出生人口數量有多少？在新生人口總量中，哪些生育大省占比較高？據「中國統計年鑑2025」公布的31省份人口出生率數據發現，去年共有18個省份出生人口超過20萬人，其中14個省份出生人口達到或超過30萬人。

需要說明的是，北京、天津、西藏、福建、黑龍江等未公布具體的出生人口數據，是根據人口出生率和常住人口數據測算而出。

14個出生人口超過30萬人的省份分別是廣東、河南 、山東、四川、河北、江蘇、廣西、貴州、浙江、雲南、湖南、安徽、湖北和江西；14個省份去年出生人口合計達到696.8萬人，占全國出生人口總量的73%。

廣東、河南、山東和四川出生人口超過50萬人。其中，廣東出生人口達到113萬人。這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超100萬的省份，比「包郵區」的滬蘇浙之和還多了不少，廣東出生人口占全國的比重達到了11.8%。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，一方面，廣東常住人口總量位居全國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例較高；另一方面，粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

此外，中國自明年1月起，避孕藥品和用具將依法徵收增值稅，不再享受免徵增值稅的優惠政策。此種強行催生的辦法引起外媒關注。

「赫芬頓郵報」表示，中國推出一項令人費解且危險的提高生育率方案；這種激進的做法是30多年來的首次，旨在鼓勵家庭多生育。不少網友指出，「低生育率的最主要原因是收入低，假期少」、「就是不解決根本問題」。