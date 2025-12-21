北京餃子館冬至夜火爆 排隊逾1.5萬桌 早餐搶號吃晚餐

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
餃子館老板的手機顯示，排隊已超過1萬5000桌。(取材自極目新聞)
餃子館老板的手機顯示，排隊已超過1萬5000桌。(取材自極目新聞)

12月21日冬至當天，全中國各地的餃子館生意火爆。其中，北京金谷園餃子館更是大排長龍，線上排號小程序顯示，截至晚上8時，堂食排隊已經超過1萬5000桌，但叫號卻只排到了700多桌。有網友早上8時半搶號，晚上6時才吃上，二手平台上還有多人賣號，老闆說，每年冬至都如此。網友驚呆：非吃不可嗎？有人說：這是北方人的執念。

極目新聞報導，社交平台上，多名北京市民表示，該餃子館非常火熱，如果想要盡快吃上，必須得一大早起來排號，不然就得排到幾千桌之後了。

大眾點評必吃榜顯示，該餃子館排名北京第一，已連續四年上榜。目前，餃子館共有兩家門店，分別是北郵總店和五道口分店。北京郵電大學的一名學生說，她是早上8時半起來搶號的，即使這樣也排到了300多號，晚上6時多才終於吃上。

金谷園是北京知名餃子館，周日冬至排隊籌號過萬。(取材自小紅書)
金谷園是北京知名餃子館，周日冬至排隊籌號過萬。(取材自小紅書)

有網友表示，他是冬至前一晚去吃的餃子，還是五道口分店，結果都排了三個小時的隊，一直到晚上10時多才勉強不排隊了。

報導說，金谷園餃子館餐廳的官微還專門在20日晚發布提醒，冬至當天，顧客需憑8時半搶到的號按順序就餐，由於後廚能力有限會出現雖有空桌，但叫號緩慢的情況，還請大家諒解。

多位搶到號吃上餃子的顧客表示，該店鮁魚餡的餃子最好吃，皮薄餡多，確實味道不錯，價格也合理，唯一的缺點就是「排隊太久」。

北京金谷園餃子館的餃子。(取材自極目新聞)
北京金谷園餃子館的餃子。(取材自極目新聞)

為了能搶先吃上，在某二手平台上，還出現了售賣餃子號的情況，價格18元人民幣(約2.5美元)至50元不等。

忙碌的餃子館老闆21日晚展示正在排號的手機說：「其實每年（冬至）都是如此，不是什麽新鮮事了。門店會在晚上10點結束營業。」

江蘇新聞報導，不少網友紛紛表示，「北京今天的餐飲業盛況，冬至吃餃子，是非吃不可」、「這家餃子館當前排隊，已經排隊1萬5438桌了」、「該店的分店也要排隊8348桌」。有人說，非吃不可嗎？但也有人說，這是北方人的執念。

