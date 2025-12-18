中國超七成人口由14個省份「扛」著 最能「生」的地方在這裡

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
統計顯示，全國14個省份去年出生人口占全國出生人口總量的73%。示意圖。（新華社）
近日舉行的中央經濟工作會議強調要倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。而中國的新出口生人口數真的普遍穩了嗎？據統計，目前中國由14個出生人口超過30萬人的省份將人口數「撐著」，這14個省份去年出生人口合計達到696.8萬人，就占全國出生人口總量的73%。其中，最會生的還是廣東省，出生人口達到113萬人，連續7年成為第一生育大省，遠超過「包郵區」的滬蘇浙總和。

據第一財經報導， 經測算、梳理各地公開數據以及「中國統計年鑑2025」公布的31省份人口出生率數據發現，去年共公布的31省份人口出生率數據中，共有18個省份出生人口超過20萬人，其中14個省份出生人口達到或超過30萬人。

14個出生人口超過30萬人的省份分別是廣東、河南、山東、四川、河北、江蘇、廣西、貴州、浙江、雲南、湖南、安徽、湖北和江西；14個省份去年出生人口合計達到696.8萬人，占全國出生人口總量的73%。

廣東、河南、山東和四川出生人口超過50萬人。其中，廣東出生人口達到113萬人。這也是廣東連續7年成為第一生育大省，連續5年成為唯一出生人口超100萬的省份，廣東出生人口占全國的比重達到了11.8%。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，一方面，廣東常住人口總量位居全國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例較高；另一方面，粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

根據第七次人口普查數據，居住和就業在廣東的外省戶籍人口達到2962.21萬人，在全國遙遙領先。同時，來自省外的戶籍淨遷入人口也比較多，比如，有大量兩湖、西南地區的大學畢業生在廣東落戶。

2024年河南出生人口為76.2萬人，比上年增加6.7萬人，出生人口占全國的7.99%，人口出生率為7.78‰。山東2024年全年出生人口64.9萬人，比上一年增加3.9萬人，出生人口占全國比重為6.8%，人口出生率6.42‰。四川去年全年出生人口達53.6萬人，占全國比重為5.62%。河北、江蘇、廣西、貴州、浙江、雲南去年出生人口均超過了40萬，分列五到十位。

2024年，全國出生人口為954萬人，比2023年增加52萬人，這是自2017年以來連續下降後的首次回升，人口出生率為6.77‰，比上一年提升0.38個千分點。

